संत मस्कीन की बरसी पर 66वां गुरमत समागम: कल से अखंड पाठ, पांच देशों से पहुंचेगी संगत

जिला गुरुप्रचार कमेटी के सेक्रेटरी हरप्रीत सिंह ने बताया कि इस धार्मिक आयोजन में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और थाइलैंड सहित पांच देशों से संगत शामिल होगी। समागम के दौरान अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज, दरबार साहिब के हेड ग्रंथी सहित पंथ के पांचों तख्तों के जत्थेदारों की उपस्थिति रहेगी। तीन दिनों तक दीवान, कीर्तन, विचार गोष्ठी और अन्य धार्मिक आयोजन होंगे।