New Housing Scheme: राजस्थान में यहां मिलेंगे सस्ते और मॉडर्न फ्लैट, जानें कब लॉन्च होगी आवासन मंडल की नई आवासीय योजना

अब आवासन मंडल इसी योजना को अलवर में अप्रेल में लॉन्च करने जा रहा है। यहां के अधिकारियों ने मुख्यालय को सुझाव दिया है कि 8 मंजिला फ्लैट की बजाय यहां 4 मंजिला फ्लैट तैयार किए जाएं, तो योजना कामयाब होगी। साथ ही, एकमुश्त राशि की जगह किस्तों में भी राशि लेने की योजना बनाई जा रही है। एनईबी एक्सटेंशन में बोर्ड की जमीन पर यह फ्लैट बनाए जाएंगे। थ्री बीएचके फ्लैट की कीमत क्या होगी, यह बाद मार्च में तय होगा। यहां आधुनिक सुविधाएं देने की योजना है।