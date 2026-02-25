Four-Lane Underpass: जयपुर में यहां फोरलेन अंडरपास का काम शुरू, 14.37 करोड़ होंगे खर्च; जाम से मिलेगी निजात

स्थानीय नागरिकों ने इस सौगात पर खुशी जताई और कहा कि यह क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इस कार्य को साकार करने में नगर चेयरमैन रश्मि सैनी, राजेंद्र कारोडिया और निवर्तमान सरपंच सीताराम सैनी के प्रयासों को सराहा गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के ओएसडी हनुमान सिंह, विजय शर्मा, मंडल अध्यक्ष अशोक सैनी सहित कई लोग उपस्थित रहे।