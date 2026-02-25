Holiday: हो गई बल्ले-बल्ले, होली पर मिलेगी 4 दिन की लगातार छुट्टियां, स्कूल-कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद?

4 Consecutive Days Holiday: होली से पहले आमजन के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार त्योहार के मौके पर लगातार चार दिन का लंबा अवकाश मिलने जा रहा है। राज्य सरकार की छुट्टियों और साप्ताहिक अवकाश के चलते स्कूल-कॉलेज, बैंक और कई सरकारी दफ्तर लगातार बंद रहेंगे, जिससे लोगों को त्योहार मनाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।