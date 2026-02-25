Holiday: हो गई बल्ले-बल्ले, होली पर मिलेगी 4 दिन की लगातार छुट्टियां, स्कूल-कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद?

फोटो: पत्रिका
4 Consecutive Days Holiday: होली से पहले आमजन के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस बार त्योहार के मौके पर लगातार चार दिन का लंबा अवकाश मिलने जा रहा है। राज्य सरकार की छुट्टियों और साप्ताहिक अवकाश के चलते स्कूल-कॉलेज, बैंक और कई सरकारी दफ्तर लगातार बंद रहेंगे, जिससे लोगों को त्योहार मनाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा।
अवकाश की शुरुआत 28 फरवरी (शनिवार) से होगी। महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंक, कई सरकारी कार्यालयों के साथ कई स्कूल-कॉलेजों में भी छुट्टी रहेगी।
इसके बाद 1 मार्च (रविवार) को नियमित साप्ताहिक अवकाश रहेगा। रविवार की छुट्टी जुड़ने से लोगों को लगातार दूसरा दिन आराम का मिलेगा। बाजारों में भी इस दिन त्योहार की खरीदारी का खासा उत्साह देखने को मिल सकता है।
2 मार्च (सोमवार) को राज्य सरकार ने होलिका दहन के उपलक्ष्य में आधिकारिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। लोग परंपरागत रूप से होलिका दहन की तैयारियों में जुटेंगे।
फिर 3 मार्च (मंगलवार) को धुलंडी यानी रंगों की होली का सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन भी सभी शैक्षणिक संस्थान, बैंक और अधिकांश कार्यालय बंद रहेंगे। लोग रंग-गुलाल के साथ होली का उत्सव मनाएंगे।
लगातार छुट्टियों को देखते हुए बैंकिंग और जरूरी सरकारी काम पहले ही निपटाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही त्योहार के दौरान यात्रा करने वालों को भी पहले से योजना बनाकर चलने की जरूरत है, क्योंकि इस अवधि में भीड़ बढ़ सकती है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग