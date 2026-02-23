PM Kisan Yojana: राजस्थान के किसानों के खाते में कब आएंगे 22वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए? अब आई बड़ी खबर

अब तक योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को किसानों के खातों में भेजी गई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि 22वीं किस्त फरवरी 2026 के आखिरी सप्ताह या मार्च 2026 की शुरुआत में जारी हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार भी किस्त इसी अवधि के आसपास आ सकती है।