PM Kisan Yojana: राजस्थान के किसानों के खाते में कब आएंगे 22वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए? अब आई बड़ी खबर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि- फाइल फोटो- पत्रिका
PM Kisan Yojana: देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली यानी 22वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी 2026 के आखिरी सप्ताह से मार्च की शुरुआत के बीच 2,000 रुपए की किस्त किसानों के खातों में पहुंच सकती है।
देश के करोड़ों किसान हर साल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि एक साथ नहीं, बल्कि 2,000-2,000 रुपए की तीन बराबर किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि पैसा कब तक खाते में आएगा और क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा या नहीं।
अब तक योजना की 21 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को किसानों के खातों में भेजी गई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि 22वीं किस्त फरवरी 2026 के आखिरी सप्ताह या मार्च 2026 की शुरुआत में जारी हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। पिछले वर्षों के पैटर्न को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार भी किस्त इसी अवधि के आसपास आ सकती है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कुछ जरूरी शर्तें पूरी नहीं होने पर किस्त का पैसा रुक सकता है।
यह वीडियो भी देखें
राजस्थान के लाखों किसानों की किस्त तकनीकी कारणों से अटक जाती है। योजना का लाभ लगातार पाने के लिए e-KYC, आधार लिंकिंग और रिकॉर्ड अपडेट रखना अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक e-KYC पूरा नहीं कराया है, वे जल्द इसे अपडेट कर लें, वरना 22वीं किस्त अटक सकती है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग