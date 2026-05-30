‘माया ही ब्रह्म का बंधन’ आलेख पर प्रतिक्रियाएं

आलेख ‘माया ही ब्रह्म का बंधन’ अध्यात्म, दर्शन और मानव चेतना के गहरे संबंधों को बहुत ही सरल और प्रभावी ढंग से समझाता है। उपनिषदों और गीता के संदर्भों से यह स्पष्ट किया गया है कि संपूर्ण चराचर जगत अव्यय पुरुष और माया के मिलन का ही परिणाम है। आलेख का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह केवल दार्शनिक बातें नहीं करता, बल्कि मन की चंचलता, इंसानी कामनाओं और स्त्री-पुरुष के आंतरिक स्वभाव का व्यावहारिक विश्लेषण भी करता है। यह हमें बताता है कि हमारी कामनाएं ही तय करती हैं कि हम बंधन की ओर जा रहे हैं या मुक्ति की ओर। आज के आपाधापी भरे जीवन में, जहां इंसान भौतिक आकर्षणों (माया) के पीछे अंधाधुंध भाग रहा है, यह लेख हमें अपने भीतर झांकने, मन को नियंत्रित करने और आत्मिक स्वतंत्रता की राह पर चलने की बेहद जरूरी प्रेरणा देता है। वैचारिक स्पष्टता के लिहाज से यह एक बेहद विचारणीय और उत्कृष्ट आलेख है।