जयपुर में महिला ने परिचित युवक का काटा प्राइवेट पार्ट, घर में घुसकर बलात्कार की कोशिश का आरोप

जयपुर। राजधानी जयपुर के ज्योति नगर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने परिचित युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महिला का आरोप है कि युवक ने उसके साथ जबरदस्ती और बलात्कार का प्रयास किया था, जिसके बचाव में उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी महिला को डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है।