राजस्थान विधानसभा: ‘प्रदेश में गैंगस्टरों का खौफ और देश की सबसे महंगी बिजली’, मंत्री बोले- जंगलराज नहीं, जूली ने पलटा पासा

इस पर गावड़िया ने कहा कि गजब का प्रशासन है। आए दिन अवैध शराब पर छापों की कार्रवाई हो रही है और जवाब दिया जा रहा है कि अवैध शराब की बिक्री नहीं हो रही। समय पर सबके पास माल पहुंच जाता है तो कार्रवाई क्यों करेंगे? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए।