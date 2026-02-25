25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

बहरोड़: कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन सख्त, नगर परिषद का ‘मास्टर प्लान’ तैयार

बहरोड़ शहर और इसके आस-पास के ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि पर बिना अनुमति के धड़ल्ले से कट रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अब नगर परिषद प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

Feb 25, 2026

नगर परिषद बहरोड़ कार्यालय: फोटो पत्रिका

बहरोड़। शहर और इसके आस-पास के ग्रामीण इलाकों में कृषि भूमि पर बिना अनुमति के धड़ल्ले से कट रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अब नगर परिषद प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रहा है। नगर परिषद को हो रहे करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान को रोकने और शहर के नियोजित विकास के लिए परिषद ने इन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने और भूमाफिया पर नकेल कसने का 'मास्टर प्लान' तैयार कर लिया है।

बीडा के बाहर के क्षेत्रों का हो रहा दुरुपयोग

बहरोड़ नगर परिषद के अंतर्गत भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीडा) के तहत कई गांव और शहरी क्षेत्र आते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी डीलरों और भूमाफिया ने उन गांवों को अपना निशाना बनाया है, जो नगर परिषद क्षेत्र में तो शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन बीडा के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। इन इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर, बिना भू-रूपांतरण कराए ही कृषि भूमि पर धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं।

अब होगी सख्त कार्रवाई

परिषद की आय बढ़ाने और इस अवैध कारोबार को खत्म करने के लिए अब एक कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहरी क्षेत्र में कोई भी कॉलोनी काटने से पूर्व नगर परिषद से सभी आवश्यक और वैधानिक अनुमतियां ली जाएं।

सर्वे के बाद देंगे नोटिस

नगर परिषद से मिली जानकारी के अनुसार, जल्द ही पूरे क्षेत्र में एक व्यापक सर्वे अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान के तहत बीडा क्षेत्र से बाहर लेकिन नगर परिषद सीमा में आने वाली सभी अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया जाएगा। इन कॉलोनियों को काटने वाले की पहचान की जाएगी। चिन्हित किए गए लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे।

होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई

शहर में कृषि भूमि पर कट रही अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करने के साथ ही उनका जल्द ही सर्वे करवाया जाएगा। इस दौरान जो भी अवैध कॉलोनियां पाई जाएंगी, उन्हें ध्वस्त करने का कार्य किया जाएगा।
नूर मोहम्मद, आयुक्त, नगर परिषद बहरोड़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Feb 2026 05:38 pm

Published on:

25 Feb 2026 05:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / बहरोड़: कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन सख्त, नगर परिषद का ‘मास्टर प्लान’ तैयार

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Alwar News: बाबा श्याम का निशान लेकर पैदल यात्रा पर निकले थे त्रिलोक, हार्ट अटैक से मौत, बिलखते रह गए दो मासूम

Khatu devotee dies of heart attack, death due to heart attack, Khatu devotee dies of heart attack, Alwar News, Rajasthan News
अलवर

होली पर वन विभाग का ‘हर्बल गुलाल’ तोहफा: 5 क्विंटल तैयार, अलवर में 27 फरवरी से बिक्री

अलवर

जिला बचाओ संघर्ष समिति की ओर से खैरथल में निकली रैली

अलवर

कार्रवाई: 180 किलो मिलावटी एवं सिंथेटिक पनीर कराया नष्ट

अलवर

मत्स्य विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह 9 अप्रेल को, राज्यपाल होंगे शामिल

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.