बहरोड़: कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन सख्त, नगर परिषद का ‘मास्टर प्लान’ तैयार

बहरोड़ नगर परिषद के अंतर्गत भिवाड़ी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीडा) के तहत कई गांव और शहरी क्षेत्र आते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी डीलरों और भूमाफिया ने उन गांवों को अपना निशाना बनाया है, जो नगर परिषद क्षेत्र में तो शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन बीडा के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। इन इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर, बिना भू-रूपांतरण कराए ही कृषि भूमि पर धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं।