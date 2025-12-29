Vastu Tips: घर के ईशान कोण में ना रखें ये सामान, नहीं तो झेलनी पड़ सकती है भारी मुसीबत!

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में दिशाओं का खास महत्व है। हर दिशा में हर चीज को रखना शुभ नहीं माना जाता है। हमें अपने घर में किस दिशा में किन चीजों का रखना चाहिए। इसके लिए वास्तु के नियमों का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर हम अपने घर किसी सामान को रखते समय सही दिशा का चयन नहीं करते हैं तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं घर के ईशान कोण के बारे में। घर का ईशान कोण सबसे ऊर्जावान दिशा मानी जाती है। इस दिशा में जल के देवता वरुण देव का वास माना जाता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार हमें ईशान कोण में किन चीजों को नहीं रखना चाहिए।