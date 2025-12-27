Vastu Tips: कमरे की दीवार पर भूलकर भी ना लगाएं ऐसी तस्वीरें, रिश्तों में आ सकती है दरार!

Vastu Tips:वास्तु शास्त्र में हर चीज के लिए कुछ खास नियमों के बारे में बताया गया है। घर की साज सजावट में तस्वीरें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम अपने घर को अच्छा दिखाने के लिए घर की हर दीवार पर कुछ- कुछ तस्वीरें लगा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं गलत दिशा में और गलत तस्वीरें लगाने से हमारे घर में नकारात्मकता आ सकती है। यदि हम तस्वीरें लगाते समय वास्तु के नियमों का ध्यान ना रखें तो हमें इसका भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। कभी- कभी इसके कारण हमें रिश्तों में भी तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। आइए जानते हैं हमें कमरे की दीवार पर किन तस्वीरों को नहीं लगाना चाहिए।