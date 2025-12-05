5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Kitchen Tawa Vastu Tips: किचन में कभी ना करें तवे से जुड़ी ये गलतियां, रुक जाएगी घर की तरक्की

Kitchen Tawa Vastu Tips: किचन में इस्तेमाल होने वाला साधारण तवा वास्तु शास्त्र के अनुसार धन, तरक्की और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है। तवे की सही देखभाल और उपयोग से घर में समृद्धि और सुख-शांति बढ़ती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 05, 2025

tawa vastu Tips (Gemini Generated)

tawa vastu Tips (Gemini Generated)

Kitchen Tawa Vastu Tips: भारतीय घरों में किचन को हमेशा से लक्ष्मी जी का स्थान माना जाता है। खासकर वे बर्तन और उपकरण, जिनका उपयोग रोजमर्रा के भोजन बनाने में होता है, उनका सीधा संबंध घर की खुशहाली से बताया गया है। ऐसा ही एक प्रमुख बर्तन है—तवा। वास्तु शास्त्र में तवे को धन, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। तवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं।

तवा हमेशा छिपी जगह पर रखें

वास्तु के अनुसार तवे को किसी भी खुले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, खासकर जब आपका किचन ओपन लेआउट का हो। बाहरी लोगों और मेहमानों की सीधी नजर तवे पर पड़ना अशुभ माना जाता है। इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। इसलिए तवे को हमेशा किसी अलमारी, काउंटर या दराज में ढककर रखें।

रोटी बनाने से पहले नमक छिड़कें

पुराने समय से दादी-नानी तवे पर थोड़ा सा नमक छिड़ककर रोटी बनाती थीं। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह तरीका घर की negativity को खत्म करता है और तरक्की में आने वाली रुकावटों को दूर करता है।

पहली रोटी गाय के लिए बनाएं

कई परिवारों में आज भी पहली रोटी गाय के लिए बनाई जाती है। ऐसा करने से ‘अन्न और धन’ बढ़ता है। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में वृद्धि होती है।

 तवा कभी उल्टा न रखें

तवे को उल्टा रखना वास्तु के अनुसार घर की खुशहाली उलटने जैसा है। इससे नेगेटिविटी आ सकती है। इसलिए इस्तेमाल के बाद तवे को सीधा रखें।

नुकीली चीज से तवा न खुरचें

तवे को चाकू या नुकीली वस्तु से खुरचने पर न केवल तवा खराब होता है बल्कि माना जाता है कि इससे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसके बजाय स्पंज और लिक्विड से हल्के हाथ से साफ करें।

तवे से सीधे न खाएं

तवे से सीधे रोटी खाना वास्तु में फालतू खर्च और अनावश्यक नुकसान का कारण माना गया है। रोटी प्लेट में निकालकर ही खाएं।

 गर्म तवे पर पानी न डालें

गर्म तवे पर पानी डालना परिवार में कलह बढ़ाने वाला माना गया है। तवा ठंडा होने के बाद ही धोएं।

ये भी पढ़ें

Ghar Ke Liye Vastu Tips : साल खत्म होने से पहले करें ये उपाय: घर ले आएं ये 5 वास्तु चीजें, बढ़ सकती है धन-संपत्ति
वास्तु टिप्स
Ghar Ke Liye Vastu Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Dec 2025 05:02 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Kitchen Tawa Vastu Tips: किचन में कभी ना करें तवे से जुड़ी ये गलतियां, रुक जाएगी घर की तरक्की

बड़ी खबरें

View All

वास्तु टिप्स

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vastu Tips : रोटी बनाते वक्त क्या आप भी करती हैं उनकी गिनती? वास्तु से जानें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए

रोटी वास्तु टिप्स
वास्तु टिप्स

Vastu Tips To Avoid Health Troubles: घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है बीमार? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलो

Vastu Tips To Avoid Health Troubles
धर्म/ज्योतिष

Unlucky Plants : घर में नेगेटिव एनर्जी लाते हैं ये 6 पौधे! वास्तु में दी गई है चेतावनी

Unlucky Plant (Gemini Generated)
वास्तु टिप्स

Feng Shui Tips : ऑफिस टेबल पर रखें ये चीजें, मिलेगी अपार सफलता

Feng Shui Tips For Office Table
वास्तु टिप्स

पैसा नहीं टिकता? तुरंत देखिए, आपकी हथेली की 'धन रेखा' में कौन सी गलती है

Money Line in Palmistry
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.