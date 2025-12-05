Kitchen Tawa Vastu Tips: किचन में कभी ना करें तवे से जुड़ी ये गलतियां, रुक जाएगी घर की तरक्की

Kitchen Tawa Vastu Tips: भारतीय घरों में किचन को हमेशा से लक्ष्मी जी का स्थान माना जाता है। खासकर वे बर्तन और उपकरण, जिनका उपयोग रोजमर्रा के भोजन बनाने में होता है, उनका सीधा संबंध घर की खुशहाली से बताया गया है। ऐसा ही एक प्रमुख बर्तन है—तवा। वास्तु शास्त्र में तवे को धन, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। तवे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं।