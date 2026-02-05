Astro Tips: साधारण नहीं होती है दीपक की लौ, देती है भविष्य के ये बड़े संकेत!

कई बार बिना किसी तेज हवा के भी दीपक की लौ कांपने लगती है या एक जगह स्थिर नहीं रहती। शगुन शास्त्र के मुताबिक, कांपती हुई लौ जीवन में आने वाली उथल-पुथल का संकेत देती है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि, वर्तमान में आपका मन अशांत है या आने वाले समय में आपको किसी मानसिक तनाव या अनावश्यक आर्थिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने ईष्ट देव का ध्यान कर शांति की प्रार्थना करनी चाहिए।