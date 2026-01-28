Vivah Muhurat 2026: 25 जुलाई से 20 नवंबर तक शादियों पर ब्रेक, मार्च से जून तक भी बहुत कम शुभ मुहूर्त

सनातन धर्म में विवाह के लिए शुक्र और गुरु ग्रह का उदय होना अनिवार्य माना जाता है। वर्तमान में शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण शादियां रुकी हुई हैं। 1 फरवरी 2026 को शुक्र ग्रह का उदय होगा, जिसके बाद 5 फरवरी से विवाह के मंगल गीत गूंजने शुरू हो जाएंगे। हालांकि, 23 जनवरी (वसंत पंचमी) को 'अबूझ मुहूर्त' होने के कारण बिना पंचांग देखे भी शादियां की जा सकेंगी।