धर्म/ज्योतिष

राशि नहीं, ग्रह बताते हैं आपका रत्न! जानें 9 ग्रहों के शुभ रत्न

माना जाता है कि रत्न मानसिक संतुलन, ऊर्जा, आत्मविश्वास और जीवन में सकारात्मकता बढ़ाने में मदद करते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसी भी रत्न को पहनने से पहले कुंडली की जांच जरूरी है.

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 10, 2025

gemstone origin story ratno ki utpatti kaise hui

gemstone origin story ratno ki utpatti kaise hui: रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई

भारतीय ज्योतिष और प्राचीन वेलनेस ट्रडिशन एक बार फिर चर्चा में हैं। खासतौर पर Navgraha Gemstones (नवग्रह रत्न) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ज्योतिषियों के अनुसार, लोगों में मानसिक शांति, क्लैरिटी और पॉजिटिव एनर्जी की तलाश बढ़ी है, और इसी वजह से ग्रहों से जुड़े रत्नों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। माना जाता है कि ये रत्न कॉस्मिक इम्बैलेंस को ठीक कर, जीवन में संतुलन लाने में मदद करते हैं।

सूर्य — माणिक्य (Ruby)

जीवन शक्ति, आत्मविश्वास और लीडरशिप का प्रतीक
माणिक्य को सूर्य का रत्न माना जाता है। यह आत्मविश्वास बढ़ाने, निर्णय शक्ति को मजबूत करने और लीडरशिप क्वालिटीज विकसित करने में सहायक माना जाता है। कई लोग इसे कामकाज, रिश्तों और कम्युनिकेशन में स्पष्टता लाने के लिए पहनते हैं।

चंद्रमा — मोती (Pearl)

शांति, भावनात्मक संतुलन और मानसिक स्थिरता
मोती को मानसिक शांति और स्ट्रेस कम करने वाला रत्न कहा गया है। मूड स्विंग, एंग्जायटी या ओवरथिंकिंग वाले लोगों को मोती पहनने की सलाह दी जाती है।

मंगल — लाल मूंगा (Red Coral)

ताकत, हिम्मत और एक्शन का ग्रह
लाल मूंगा एनर्जी, कर्तव्यपरायणता और मोटिवेशन बढ़ाने में मददगार माना जाता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है, उनके लिए यह बेहद उपयोगी रत्न माना जाता है।

बुध — पन्ना (Emerald)

तेज़ दिमाग, बेहतर बातचीत और क्रिएटिव सोच
पन्ना बुद्धि, एनालिटिकल स्किल्स और कम्युनिकेशन को मजबूत करता है। स्टूडेंट, राइटर और क्रिएटिव फील्ड के लोग इसे अक्सर पहनते हैं।

बृहस्पति — पुखराज (Yellow Sapphire)

गुड लक, ज्ञान और आर्थिक स्थिरता
माना जाता है कि पुखराज सफलता, पैसों की स्थिरता और आध्यात्मिक विकास बढ़ाने वाला रत्न है।

शुक्र — हीरा (Diamond)

प्यार, सुंदरता और क्रिएटिविटी का ग्रह
हीरा आकर्षण बढ़ाने, रिश्तों को मजबूत करने और लक्जरी लाइफस्टाइल में सुधार लाने वाला रत्न माना जाता है।

शनि — नीला पुखराज (Blue Sapphire)

सबसे शक्तिशाली और सावधानी से पहनने वाला रत्न
नीलम फोकस, स्थिरता और तेज़ जीवन परिवर्तन लाने वाला माना जाता है। लेकिन इसे पहनने से पहले अच्छी तरह टेस्ट करना बेहद ज़रूरी है।

राहु — गोमेद (Hessonite)

भ्रम दूर करने और सुरक्षा देने वाला रत्न
गोमेद डर, कन्फ्यूजन और मन के संदेह को कम करने में सहायक माना जाता है।

केतु — लहसुनिया (Cat’s Eye)

इंट्यूशन, सुरक्षा और आध्यात्मिक जागृति
लहसुनिया भीतर की ताकत बढ़ाता है और जीवन में आने वाले अचानक परिवर्तनों से सुरक्षा देने वाला माना जाता है।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips To Avoid Health Troubles: घर में हमेशा कोई ना कोई रहता है बीमार? इन वास्तु टिप्स को करें फॉलो
धर्म/ज्योतिष
Vastu Tips To Avoid Health Troubles

Published on:

10 Dec 2025 08:07 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / राशि नहीं, ग्रह बताते हैं आपका रत्न! जानें 9 ग्रहों के शुभ रत्न

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Gemstone: हीरा किन लोगों को धारण करना चाहिए, जाने इसको पहनने के नियम

Gemstone
धर्म/ज्योतिष

Saphala Ekadashi 2025: इस दिन मनाई जाएगी सफला एकादशी, करें ये उपाय, सभी कार्य होंगे सफल

Saphala Ekadashi 2025 (pc: gemini generated)
धर्म/ज्योतिष

Ganesh Chalisa Hindi : गणेश चालीसा के अर्थ में छुपा है हर समस्या का समाधान, बुधवार को पाठ से बन सकते हैं बिगड़े काम

Ganesh Chalisa Hindi
धर्म और अध्यात्म

मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान उपयोगी

धर्म-कर्म

अरिहंत कीर्ति भट्टारक के स्वागत में निकाली शोभायात्रा

धर्म-कर्म
