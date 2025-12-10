राशि नहीं, ग्रह बताते हैं आपका रत्न! जानें 9 ग्रहों के शुभ रत्न

भारतीय ज्योतिष और प्राचीन वेलनेस ट्रडिशन एक बार फिर चर्चा में हैं। खासतौर पर Navgraha Gemstones (नवग्रह रत्न) की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ज्योतिषियों के अनुसार, लोगों में मानसिक शांति, क्लैरिटी और पॉजिटिव एनर्जी की तलाश बढ़ी है, और इसी वजह से ग्रहों से जुड़े रत्नों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। माना जाता है कि ये रत्न कॉस्मिक इम्बैलेंस को ठीक कर, जीवन में संतुलन लाने में मदद करते हैं।