Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बेहद चालाक, अपने दिमाग से देती हैं सबको मात

Numerology: अंकशास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिस मूलांक की लड़कियां बेहद ही चालाक होती हैं। आइए आज हम जानते हैं कि किस मूलांक की लड़कियां अपने दिमाग से सबको माते देती हैं।

भारत

image

Religiondesk

image

jayanti jha

Dec 09, 2025

numerology

istoc

Numerology: अंकशास्त्र में कुछ ऐसे मूलांक के बारे में बताया गया है, जिस मूलांक की लड़कियां बेहद ही चालाक होती हैं। आइए आज हम जानते हैं कि किस मूलांक की लड़कियां अपने दिमाग से सबको माते देती हैं।

Numerology: अंकशास्त्र में मूलांक के बारे में बताया गया है। व्यक्ति के मूलांक का असर उसके व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है। मूलांक के द्वारा स्वभाव और व्यवहार पता लगाया जा सकता है। मूलांक के जातक का अलग- अलग नेचर होता है। हर मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह से जरूर होता है। ग्रहों के प्रभाव के कारण हर व्यक्ति का व्यवहार अलग- अलग होता है। आज हम कुछ ऐसी मूलांक की लड़कियों के बारे में बात करेंगे। जो अपने दिल से ज्यादा दिमाग की सुनती हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक की लड़कियां दिमाग की बहुत तेज मानी जाती है। इस मूलांक की लड़कियां अपनी बुद्धि से हर किसी को मात देती हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो मूलांक।

इन मूलांक की लड़कियां होती हैं चालाक

मूलांक 2
अंकशास्त्र के अनुसार मूलांक 2 का संबंध चंद्र ग्रह से होता है। इस मूलांक की लड़कियां बेहद चालाक और तेज बुद्धि वाली मानी जाती है। इनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव अधिक होता है, जिसके कारण ये बहुत शांत स्वभाव की होती हैं, लेकिन ये शांत रहकर भी अपने काम को बहुत चालाकी के साथ करती हैं। अपनी सोच-समझ से ये अपने सारे काम से सफलता हासिल करती हैं। इनके अंदर रणनीति बनाने की क्षमता बहुत होती है। इस मूलांक की लड़कियां जिस भी काम में हाथ लगाती हैं। उसे पूरा करके दम लेती हैं।

मूलांक 5
मूलांक 5 वाले जातक बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं। बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं। इनका स्वामी ग्रह बुध को माना जाता है। बुध ग्रह को बुद्धि का कारक माना जाता है। मूलांक 5 की लड़कियों की बुद्धि बहुत तेज होती है। ये लोग वाद-विवाद करने में बहुत माहिर होती हैं। इस मूलांक की लड़कियां कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती हैं। ये लोग किसी भी काम को करने से पहले बहुत बार सोचती हैं। इनकी संवाद शैली बहुत अच्छी होती है। ये अपनी मीठी- मीठी बातों से किसी से भी कोई काम निकलवा लेती हैं। इस मूलांक की लड़कियों में ज्ञान का भंडार रहता है। इनके भीतर कार्य करने की क्षमता भी अधिक होती है।

