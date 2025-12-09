Numerology: इस मूलांक की लड़कियां होती हैं बेहद चालाक, अपने दिमाग से देती हैं सबको मात

Numerology: अंकशास्त्र में मूलांक के बारे में बताया गया है। व्यक्ति के मूलांक का असर उसके व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है। मूलांक के द्वारा स्वभाव और व्यवहार पता लगाया जा सकता है। मूलांक के जातक का अलग- अलग नेचर होता है। हर मूलांक का संबंध किसी ना किसी ग्रह से जरूर होता है। ग्रहों के प्रभाव के कारण हर व्यक्ति का व्यवहार अलग- अलग होता है। आज हम कुछ ऐसी मूलांक की लड़कियों के बारे में बात करेंगे। जो अपने दिल से ज्यादा दिमाग की सुनती हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक की लड़कियां दिमाग की बहुत तेज मानी जाती है। इस मूलांक की लड़कियां अपनी बुद्धि से हर किसी को मात देती हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वो मूलांक।