December Budh Pradosh Vrat 2025 Date: कब रखा जाएगा साल का आखिरी प्रदोष व्रत, यहां नोट करें तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व

December Budh Pradosh Vrat 2025 Date: हिंदू धर्म में प्रदोष का व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने से साधक को अनंत फल की प्राप्ति होती है। ये व्रत हर महीने की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन का व्रत करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस साल दिसंबर के महीने में साल का आखिरी प्रदोष व्रत बुधवार के दिन रखा जाएगा, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जा रहा है। आइए जानते हैं कब रखा जाएगा प्रदोष व्रत।