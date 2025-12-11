12:12 Portal 2025 : 12 दिसंबर का महाशक्तिशाली दिन: जानें क्या है 12:12 पोर्टल का रहस्य और महत्व

इस दिन ग्रहों की चाल भी कुछ नया लेकर आती है। सूर्य, बुध, और शुक्र सभी तीनों वृश्चिक में हैं, जो गहरी मानसिक सफाई और पुराने कर्मों को धो डालने का इशारा देते हैं। चंद्रमा और केतु सिंह राशि में साथ आते हैं, तो ईगो की आदतें टूटती हैं, और अंदर की सच्चाई सामने आ जाती है। बृहस्पति अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में वक्री हो जाता है, तो पुराना ज्ञान लौट आता है। शनि और नेपच्यून जब मीन राशि में साथ होते हैं, तो वे पुरानी चीजों को खत्म कर डालते हैं। यूरेनस वृष में है ये जड़ें हिला देता है। अष्टमी से नवमी में बदलाव और प्रीति, आयुष्मान योग के साथ, आज का दिन पुराने को छोड़कर खुद को मजबूत करने और नए की शुरुआत करने का है।