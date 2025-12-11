11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

12:12 Portal 2025 : 12 दिसंबर का महाशक्तिशाली दिन: जानें क्या है 12:12 पोर्टल का रहस्य और महत्व

12:12 Portal 2025 : 12 दिसंबर 2025 को 12:12 एंजेलिक एनर्जी पोर्टल की शक्ति को अनलॉक करें! करियर, वित्त और रिश्तों में गहरे शुद्धिकरण (deep cleansing), ग्रह गोचर (वृश्चिक स्टेलियम, चंद्र-केतु) और अंक ज्योतिष (1212, 3, 6) द्वारा प्रेरित बड़े बदलावों की खोज करें। नए टाइमलाइन और शक्तिशाली अनुष्ठानों के लिए आपकी गाइड।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 11, 2025

12:12 Portal 2025

12:12 Portal 2025 : एंजल नंबर 1212 का कोड: 12 दिसंबर को पुरानी आदतें छोड़, नई टाइमलाइन में प्रवेश करें (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

12:12 Portal 2025 : 12 दिसंबर 2025 का दिन साल के सबसे महत्वपूर्ण कॉस्मिक इवेंट्स में से एक बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन 12:12 एंजेलिक एनर्जी पोर्टल (Angelic Energy Portal) खुल रहा है। यह दिन गहरे परिवर्तन और जीवन के हर क्षेत्र में नई टाइमलाइन शुरू करने का एक शक्तिशाली अवसर प्रदान करता है। एंजेल नंबर 1212 की मुक्ति (Release) और संतुलन की ऊर्जा, नंबर 3 की रचनात्मकता और नंबर 6 के सामंजस्य से प्रेरित, यह दिन एक गहन ऊर्जात्मक द्वार बन जाता है।

हर दिन ब्रह्मांड अपना एक अलग सा मैसेज लेकर आता है, लेकिन आप जानते हैं, कुछ दिन वाकई खास होते हैं। 12 दिसंबर ऐसा ही है इस दिन 12:12 का एंजेलिक एनर्जी पोर्टल खुलता है। इस तारीख में एंजल नंबर 12, 1212, 3, और 6 की एनर्जी मिल जाती है, जिससे दिन में एक अलग ही स्पिरिट आ जाती है।

इस दिन ग्रहों की चाल भी कुछ नया लेकर आती है। सूर्य, बुध, और शुक्र सभी तीनों वृश्चिक में हैं, जो गहरी मानसिक सफाई और पुराने कर्मों को धो डालने का इशारा देते हैं। चंद्रमा और केतु सिंह राशि में साथ आते हैं, तो ईगो की आदतें टूटती हैं, और अंदर की सच्चाई सामने आ जाती है। बृहस्पति अपने ही पुनर्वसु नक्षत्र में वक्री हो जाता है, तो पुराना ज्ञान लौट आता है। शनि और नेपच्यून जब मीन राशि में साथ होते हैं, तो वे पुरानी चीजों को खत्म कर डालते हैं। यूरेनस वृष में है ये जड़ें हिला देता है। अष्टमी से नवमी में बदलाव और प्रीति, आयुष्मान योग के साथ, आज का दिन पुराने को छोड़कर खुद को मजबूत करने और नए की शुरुआत करने का है।

एंजेल नंबर 1212 असल में एसेंशन कोड है रिलीज, बैलेंस, और नई टाइमलाइन। ये सारी ताकतें मिलकर आज को 2025 का सबसे बड़ा बदलाव वाला दिन बना देती हैं।

करियर और मकसद

12:12 पोर्टल आपके करियर का रास्ता भी साफ करता है। अगर आप अपनी नौकरी या काम से खुश नहीं हैं, तो स्कॉर्पियो स्टेलियम आपको सच का सामना करवा देगा आपको दिखा देगा क्या अब आपके मकसद के लिए जरूरी नहीं है। मंगल जब मूला में होता है, तो पुराने गोल्स पीछे छूट जाते हैं, नए और जरूरी काम सामने आते हैं। जुपिटर वक्री है, तो पहले बंद दरवाजे खुल सकते हैं। टॉरस में यूरेनस आपको सोचने पर मजबूर करता है। आपके लिए असली सेफ्टी और सक्सेस क्या है? ये दिन खुद को फिर से खोजने का है। आपके गोल्स और क्लियर हो जाते हैं, नए मौके दिखने लगते हैं, और जो असल में आपके लिए मायने रखता है, वो सामने आता है।

पैसा और फाइनेंशियल ग्रोथ

आज का दिन पैसों के मामले में भी नई शुरुआत दिला सकता है। 1212 पैटर्न यूरेनस की तरह पुरानी पैसे की आदतें तोड़ने और पैसों के साथ हेल्दी, अवेयर रिश्ता बनाने में मदद करता है। जब शुक्र वृश्चिक में चमक रहा होता है, आप सोच-समझकर खर्च करते हैं, अपनी असल जरूरतों को पहचानते हैं। आप देख सकते हैं कि पैसा कहां गलत जा रहा है, और अष्टमी से नवमी की शिफ्ट में उसे ठीक करने की एनर्जी भी मिलती है। आयुष्मान योग आगे की सोच देता है—पैसा कमाने के नए रास्ते मिल सकते हैं, और पुराने फाइनेंशियल इश्यू कम होने लगते हैं।

प्यार और रिश्ते

रिश्तों की बात करें तो, चंद्र-केतु का मेल आपको ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स देखने के लिए मजबूर करता है, ईगो वाली आदतें पीछे छूटती हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी पुराने, दबे हुए जज्बात बाहर लाती है, जिससे गहरी हीलिंग और जरूरी बातें होती हैं। वीनस अगर कमजोर है, तो सेंसेटिविटी बढ़ती है, लेकिन प्रीति योग रिश्तों में सॉफ्टनेस लाता है, बैलेंस लौटाता है। नेपच्यून आपको दूसरों के इमोशन्स समझने में मदद करता है, जिससे रिश्ता और गहरा होता है। जो कपल्स साथ हैं, उनके लिए आज का दिन रिश्ते की गड़बड़ियों को सुलझाने का है। जो सिंगल हैं, उनके लिए पुराने इमोशन्स छोड़कर सोलमेट या कर्मिक कनेक्शन के लिए नई जगह बनती है। प्यार अब ज्यादा रियल और मैच्योर लगता है।

हेल्थ और वेल-बीइंग

हेल्थ के मामले में देखो तो, आज फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने का परफेक्ट टाइम है। चांद-केतु और स्कॉर्पियो की एनर्जी के साथ, आप सफाई और हीलिंग के लिए तैयार होते हैं। मुश्किल लग सकता है, पर आयुष्मान योग से एनर्जी मिलती है, शरीर जल्दी रिकवर करता है। नया हेल्थ प्लान शुरू करने या खुद की केयर करने का अच्छा मौका है। अष्टमी में आप डिटॉक्स करते हैं, नवमी में हैल्दी आदतें टिकती हैं। आज, थोड़ी देर आराम करो, पानी पियो, फालतू ख्याल दिमाग से निकालो—बस बैलेंस बनाए रखो।

स्पिरिचुअल ग्रोथ और इंट्यूशन

दिल से कहूं तो, आज साल के सबसे पावरफुल दिनों में से एक है। जुपिटर अपने नक्षत्र में वक्री है, तो अपनी इंट्यूशन और पूर्वजों की सीख से जुड़ना आसान हो जाता है। राहु शतभिषा में है, तो आपकी साइकिक सेंस तेज़ हो जाती है। शनि-नेपच्यून हर झूठ को तोड़कर आपको असली स्पिरिचुअल सच दिखाते हैं। चंद्रमा केतु के पास आता है, तो अंदर से गहरे विचार, ड्रीम्स, और पुराने कर्मों से मुक्ति मिलती है।

ये भी पढ़ें

Neelam Gemstone Benefits : ये रत्न देगा आपको हर मुश्किल में जीत, किन राशि के लोगों को धारण करना चाहिए
धर्म/ज्योतिष
Neelam Stone Benefits for Male

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Dec 2025 04:26 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / 12:12 Portal 2025 : 12 दिसंबर का महाशक्तिशाली दिन: जानें क्या है 12:12 पोर्टल का रहस्य और महत्व

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

शुक्रवार का टैरो संदेश: वृश्चिक का सूर्य और कन्या का चंद्रमा - सफलता, सतर्कता और बड़े लाभ का योग

Tarot card Reading 12 December 2025
राशिफल

Budh Nakshatra Gochar 2025: बुध ने किया शनि के नक्षत्र में गोचर, इन राशियों को मिलेगा धन का लाभ

Budh Nakshatra Gochar 2025
धर्म/ज्योतिष

Numerology: पति के लकी होती हैं इन तारीख पर जन्मी लड़कियां, करती है सबके दिलों पर राज

Numerology 6
धर्म/ज्योतिष

Tulsi Puja : पौष महीने में तुलसी पूजा : सफला एकादशी पर करें ये विशेष पूजा, बरसेगा धन

Tulsi Puja Paush maas
धर्म/ज्योतिष

Gemology: पुखराज किन राशिवालों को धारण करना चाहिए, जाने इसको पहनने के नियम

Gemology
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.