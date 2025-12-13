13-14 दिसंबर होगी जादूई रात, बन रहा है खास राजयोग, पूरी होगी हर मनोकामना

हर साल दिसंबर के बीच में जेमिनिड्स मीटियोर शावर होता है। इस दौरान धरती अंतरिक्ष के ऐसे हिस्से से गुजरती है, जहाँ बहुत छोटे-छोटे धूल के कण मौजूद होते हैं। ये कण जब धरती के वातावरण में घुसते हैं, तो जलते हुए टूटते तारों जैसे दिखते हैं। अगर आसमान साफ़ रहा, तो एक घंटे में 50 से 100 तक टूटते तारे भी दिख सकते हैं।