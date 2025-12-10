10 दिसंबर 2025,

Rudraksha for Women: क्या हैं महिलाओं के लिए रुद्राक्ष पहनने के सही नियम? यहां जानें

रुद्राक्ष महिलाओं के लिए केवल एक धार्मिक माला नहीं, बल्कि जीवन में भावनात्मक संतुलन, स्वास्थ्य सुधार, शांति और पॉजिटिव एनर्जी लाने का प्राकृतिक माध्यम है। सही नियमों और परंपराओं के अनुसार पहनने पर यह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर लाभ देता है।

भारत

Astrodesk

Deepika Negi

Dec 10, 2025

Rudraksha for Women (pc: gemini generated)

Rudraksha for Women (pc: gemini generated)

Rudraksha for Women: हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को सदियों से पवित्र माना गया है। ऐसा विश्वास है कि यह भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का वाहक होता है और मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रुद्राक्ष सिर्फ़ एक धार्मिक वस्तु नहीं बल्कि एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है, जो विशेष रूप से महिलाओं के जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा लाने में सहायक माना जाता है। आज की महिलाओं की दिनचर्या कई ज़िम्मेदारियों से भरी होती है—घर, परिवार, ऑफिस और रिश्तों के बीच संतुलन बनाते हुए मानसिक तनाव और भावनात्मक दबाव अक्सर बढ़ जाता है। ऐसे में रुद्राक्ष एक आंतरिक शक्ति बनकर उनका सहारा बन सकता है।

इमोशनल और मानसिक संतुलन के लिए रुद्राक्ष

महिलाओं के लिए रुद्राक्ष पहनने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह भावनाओं को स्थिर करता है और मन को शांत रखने में मदद करता है। माना जाता है कि रुद्राक्ष की प्राकृतिक तरंगें तनाव और चिंता को कम करती हैं, जिससे महिलाएं अधिक संतुलित और सहज महसूस करती हैं। कुछ विशेष प्रकार के रुद्राक्ष—जैसे पाँच मुखी, एक मुखी और गौरी शंकर—महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी माने जाते हैं। पाँच मुखी रुद्राक्ष स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, जबकि एक मुखी मानसिक स्पष्टता देता है और गौरी शंकर रुद्राक्ष रिश्तों में सामंजस्य और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने वाला माना जाता है।

रुद्राक्ष पहनने की सही विधि और समय

रुद्राक्ष पहनने से पहले इसे शुद्ध करना आवश्यक होता है। इसे साफ़ पानी से धोकर “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करते हुए पहनना शुभ माना जाता है। सुबह स्नान और पूजा के बाद इसे पहनने का समय सबसे अच्छा माना जाता है, और सोमवार को इसे धारण करना बेहद शुभ बताया गया है क्योंकि यह भगवान शिव का दिन है। रुद्राक्ष का प्रभाव तब और अधिक होता है जब इसे त्वचा को स्पर्श करता हुआ पहना जाए और इसे नियमित रूप से धारण किया जाए।

रुद्राक्ष को शुद्ध करने और धारण करने का तरीका

रुद्राक्ष पहनने वाली महिलाओं को कुछ परंपरागत सावधानियों का पालन भी करना चाहिए। जैसे, इसे हमेशा सम्मान से रखना, सूती या रेशमी धागे में पहनना और न पहनने पर इसे पूजा स्थल के पास सुरक्षित स्थान पर रखना। पारंपरिक मान्यता के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रुद्राक्ष न पहनने की सलाह दी जाती है। नहाते समय, सोते समय और शराब या नॉन-वेज भोजन ग्रहण करते समय भी इसे उतार देना बेहतर माना जाता है ताकि इसकी ऊर्जा शुद्ध बनी रहे।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips To Avoid Health Troubles

10 Dec 2025 07:34 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Rudraksha for Women: क्या हैं महिलाओं के लिए रुद्राक्ष पहनने के सही नियम? यहां जानें

