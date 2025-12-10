Rudraksha for Women: क्या हैं महिलाओं के लिए रुद्राक्ष पहनने के सही नियम? यहां जानें

Rudraksha for Women: हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को सदियों से पवित्र माना गया है। ऐसा विश्वास है कि यह भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा का वाहक होता है और मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रुद्राक्ष सिर्फ़ एक धार्मिक वस्तु नहीं बल्कि एक प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत है, जो विशेष रूप से महिलाओं के जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा लाने में सहायक माना जाता है। आज की महिलाओं की दिनचर्या कई ज़िम्मेदारियों से भरी होती है—घर, परिवार, ऑफिस और रिश्तों के बीच संतुलन बनाते हुए मानसिक तनाव और भावनात्मक दबाव अक्सर बढ़ जाता है। ऐसे में रुद्राक्ष एक आंतरिक शक्ति बनकर उनका सहारा बन सकता है।