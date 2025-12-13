13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Saptahik Rashifal 14 To 20 December 2025 : मेष, मिथुन, सिंह, कन्या की होगी बल्ले-बल्ले, 14-20 दिसंबर: इन 4 राशियों के लिए गुडलक का सप्ताह

Weekly Horoscope 14 To 20 December 2025 : जानें 14 से 20 दिसंबर 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल। मेष, मिथुन, सिंह, कन्या के लिए शुभ अवसर। वृषभ और कर्क राशि वाले चुनौतियों के बीच बरतें सावधानी। करियर, प्रेम और आर्थिक स्थिति का पूरा हाल।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Dec 13, 2025

Saptahik Rashifal

Saptahik Rashifal : साप्ताहिक राशिफल 14-20 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Saptahik Rashifal 14 To 20 December 2025 : दिसंबर 2025 का तीसरा सप्ताह (14 से 20 दिसंबर) आपके जीवन में क्या नए अवसर और चुनौतियां लेकर आ रहा है, आइए जानते हैं। यह सप्ताह जहां मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए करियर, कारोबार और रिश्तों में गुडलक और बड़ी सफलता के योग बना रहा है, वहीं वृषभ और कर्क राशि वालों को अपने रिश्तों और फैसलों में अत्यधिक सावधानी और सकारात्मकता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र में प्रगति, आर्थिक लाभ के नए स्रोत और पारिवारिक सुख-शांति — पंडित डॉ अनिष व्यास के विस्तृत विश्लेषण में पढ़ें और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उचित उपाय जानें। (Saptahik Rashifal)

मेष राशि (Mesh Saptahik Rashifal)

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए। यह पूरा सप्ताह स्वजनों के साथ मौज-मस्ती करते हुए हंसीखुशी बीतेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। वरिष्ठ और अधीनस्थ लोगों को पूरा साथ और समर्थन बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर विशेष लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। आपके कामकाज की सराहना होगी। कामकाजी महिलाओं की पदोन्नति से उनका ऑफिस और घर दोनों जगह मान-सम्मान बढ़ेगा।

करियर-कारोबार दोनों की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्द्ध के मुकाबले उत्तरार्द्ध ज्यादा शुभता और लाभ लिए रहने वाला है। यदि आपका खुद का व्यवसाय है तो आप इस दौरान आप कोई महत्वपूर्ण डील कर सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने पराक्रम से अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कामयाब होंगे। लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गति आएगी। जमीन-जायदाद से जुड़े विवादित मामले सुलझेंगे। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ रिश्ते प्रगाढ़ होंगे।

जीवनसाथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार में सामूहिक निर्णय से किसी अहम योजना पर विचार-विमर्श होगा। संतान पक्ष से जुड़ी बड़ी चिंता दूर होने पर आप राहत की सांस लेंगे।
उपाय: शिवाष्टकं का पाठ करें।

वृषभ राशि (Vrishabh Saptahik Rashifal)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता काफी उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है। यह स्थिति करियर-कारोबार के साथ रिश्ते-नातों में भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में वृषभ राशि के जातकों को लोगों के साथ सावधानी के साथ बात व्यवहार करने की आवश्यकता रहेगी। छोटी-मोटी बातों को तूल देने सें बचें। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी भी कार्य को बेहद सावधानी और सूझबूझ के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में निर्णय लेने का प्रयास करें। किसी के दबाव अथवा भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न भूलकर भी न लें अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है।

इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में कुछ कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में संघर्ष के बाद ही कोई काम बनता हुआ नजर आएगा। उच्च अधिकारियों से मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिलने के कारण मन खिन्न रहेगा।

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। स्वजनों के भावनात्मक लगाव में कमी देखने को मिलेगी। कुटुंब से जुड़े विवाद बढ़ सकते हैं। भाई-बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की आंशका है। लव पार्टनर हो या लाइफपार्टनर, उसकी भावनाओं की उपेक्षा करने से बचें।
उपाय: श्रीसूक्त का पाठ करें।

मिथुन राशि (Mithun Saptahik Rashifal)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर-कारोबार और आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह आपके सभी सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे और आपको उसमें मनचाही सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में लंबे समय से रुके हुए कार्य के पूरे होने का शुभ समाचार मिल सकता है।

इस पूरे सप्ताह आपको मित्रों और स्वजनों का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में मिलजुलकर काम करने पर लाभ होगा। सेहत की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध में सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी। इस दौरान मौसमी बीमारी अथवा किसी पुरानी बीमारी के उभरने से कष्ट मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से भूमि-भवन या कोई अन्य प्रापर्टी खरीदने का मन बना रहे थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। छात्र वर्ग का पढ़ाई में मन रमेगा और उन्हें उनके परिश्रम और प्रयास का पूरा फल प्राप्त होगा।

रिश्ते-नाते की दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। लव पार्टनर या फिर लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। माता-पिता की तरफ से पूरा स्नेह और समर्थन मिलता रहेगा।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

कर्क राशि (Kark Saptahik Rashifal)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य फलदायी है। इस सप्ताह तमाम तरह की चीजों में हाथ आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध में व्यावसायिक डील करने पर आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इसके साथ आप तमाम चीजों पर खुले हाथ से खर्च भी करेंगे।

सप्ताह की शुरुआत में सुख-सुविधा से जुड़ी किसी महंगी चीज का क्रय कर सकते हैं। घर की साज-सज्जा और मरम्मत आदि पर भी खर्च संभव है। हालांकि ऐसा करते समय अपनी जेब का ख्याल रखें और धन का सदुपयोग करने का प्रयास करें, अन्यथा भविष्य में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने की आवश्यकता बनी रहेगी। किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति अपना दुराग्रह पालने से बचें और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोगों के साथ बात व्यवहार करें।

इस सप्ताह परिश्रम और प्रयास से परिस्थितियों में बदलाव की संभावना बनी रहेगी। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर के साथ सामंजस्य बनाए रखें तथा किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले अपने शुभचिंतकों अथवा वरिष्ठ लोगों परामर्श अवश्य करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिवार के संग किसी शुभ अथवा मांगलिक कार्य में शामिल होने की संभावना बनेगी। प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।
उपाय: कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।

सिंह राशि (Singh Saptahik Rashifal)

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में बड़े अवसर लेकर आ सकता है लेकिन उसे भुनाने के लिए आपको पूरे मनोयोग से परिश्रम और प्रयास करना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको कामकाज के सिलसिले में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। इस दौरान आप पर घर और कार्यक्षेत्र से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं बनेंगी। नौकरीपेशा लोगों को नये अवसर प्राप्त हो सकते हैं।

सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी योजनाओं को लोगों के सामने खुलासा करने से बचना चाहिए अन्यथा आपके विरोधी उसका गलत लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। सेहत की दृष्टि से पूरा सप्ताह सामान्य रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद और मनचाहा लाभ देने वाली साबित होगी। इस दौरान आपके प्रभावी लोगों के साथ संबंध बनेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के कद और पद में वृद्धि होगी।

सप्ताह के उत्तरार्ध में आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। नौरकीपेशा लोगों की आय के नये स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बनी रहेगी। परिवार के किसी प्रिय सदस्य से जुड़ा शुभ समाचार प्राप्त होगा। माता-पिता का पूरा आशीर्वाद बरसता रहेगा। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशि (Kanya Saptahik Rashifal)

कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा संभव है। करियर अथवा कारोबार के सिलसिले में की गई यह यात्रा उम्मीद से कहीं ज्यादा सुखद और लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान कार्यक्षेत्र में कोई लाभकारी योजना बनेगी और आप अपने प्रत्येक कार्य को पूरे मनोयोग के साथ करेंगे। यदि आप किसी कार्य अथवा कारोबार की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह उसमें उल्लेखनीय प्रगति होगी। इस संबंध में धन आदि से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार करते हैं तो आपको खासा लाभ होगा।

रिश्ते-नाते की दृष्टि से पूरा सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में पारिवारिक दायित्व में वृद्धि होगी। इस सप्ताह किसी धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। सुख-सुविधा से जुड़े साधनों की प्राप्ति संभव है। मनोरंजन से जुड़े साधनों के प्रति रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। लव पार्टनर की तरफ से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है।
उपाय: श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

ये भी पढ़ें

Aaj Ka Rashifal 13 December : शनिवार 13 दिसंबर: इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा आकस्मिक धन लाभ
राशिफल
Aaj Ka Rashifal 13 December

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राशिफल

weekly horoscope

Published on:

13 Dec 2025 09:00 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Saptahik Rashifal 14 To 20 December 2025 : मेष, मिथुन, सिंह, कन्या की होगी बल्ले-बल्ले, 14-20 दिसंबर: इन 4 राशियों के लिए गुडलक का सप्ताह

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

मूलांक 3 वालों के लिए 2026 बनेगा भाग्य बदलने वाला साल, जानें पूरी प्रीडिक्शन

मूलांक 3 ((PC: GEMINI GENERATED))
धर्म/ज्योतिष

2026 लाएगा पुराना प्यार? इन 5 राशियों की लव स्टोरी फिर हो सकती है शुरू

2026 में इन राशियों के जीवन में होगी EX की वापसी (PC: GEMINI GENERATED)
धर्म/ज्योतिष

टैरो राशिफल 14-20 दिसंबर: महाधन राजयोग से तुला, धनु, मीन को धन लाभ, बाकी 3 राशियों का हाल जानें

Weekly Tarot Rashifal :
राशिफल

Numerology: इन तारीख पर जन्म लेने वाले लोगों पर रहता है पूर्वजों का असर, जानिए इनके बारे में सबकुछ

Numerology
धर्म/ज्योतिष

दिसंबर का महासप्ताह: टैरो कार्ड्स बता रहे हैं - करियर, प्रेम और धन में किसे मिलेगी बम्पर सफलता?

Weekly Tarot Reading 14 To 20 December 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.