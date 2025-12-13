Saptahik Rashifal 14 To 20 December 2025 : मेष, मिथुन, सिंह, कन्या की होगी बल्ले-बल्ले, 14-20 दिसंबर: इन 4 राशियों के लिए गुडलक का सप्ताह

कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किस्मत का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह की शुरुआत में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा संभव है। करियर अथवा कारोबार के सिलसिले में की गई यह यात्रा उम्मीद से कहीं ज्यादा सुखद और लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान कार्यक्षेत्र में कोई लाभकारी योजना बनेगी और आप अपने प्रत्येक कार्य को पूरे मनोयोग के साथ करेंगे। यदि आप किसी कार्य अथवा कारोबार की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह उसमें उल्लेखनीय प्रगति होगी। इस संबंध में धन आदि से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार करते हैं तो आपको खासा लाभ होगा।