Tarot Horoscope 14 December 2025: टैरो राशिफल : 14 दिसंबर को इन 3 राशियों की होगी चांदी, धन लाभ के खुलेंगे द्वार

Tarot Horoscope 14 December 2025 : टैरो राशिफल 14 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Tarot Horoscope 14 December 2025 : आज 14 दिसंबर 2025, पौष मास का 10वां दिन है और दिन है रविवार। यह दिन सीधे सूर्य देव को समर्पित है, जो ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता के कारक हैं। आज सूर्य देव को अर्घ्य देना और 'ऊं सूर्याय नमः ऊं वासुदेवाय नमः ऊं आदित्य नमः' मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। वहीं, ग्रहों की स्थिति देखें तो, सूर्य देव वृश्चिक राशि में स्थित हैं, और चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे, जो संतुलन और साझेदारी को प्रभावित करता है। (Aaj ka Tarot Rashifal)
टैरो कार्ड्स की दिव्य शक्ति और ज्योतिषीय गणना के माध्यम से, टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा आपको आपके करियर, धन और प्रेम संबंधों की दैनिक भविष्यवाणी बता रही हैं। क्या मेष को मिलेगा बदलाव? क्या सिंह राशि की रहेगी उच्च अधिकारियों पर कृपा? आइए जानते हैं, आज आपके जीवन में क्या नया मोड़ आने वाला है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में बदलाव लेकर आएगा। लंबे समय से ची आ ही किसी समस्या का समाधान आज आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको सलाह है कि आज कुछ समय अपने लिए भी निकालें। आत्म मंथन करें और कमियों को दूर करने का प्रयास करें। धन संपत्ति के मामले में दिन लाभप्रद रहेगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के काम से उच्च अधिकारी वर्ग के जातक काफी प्रसन्न रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव से आप योजना बनाने में कामयाब रहेंगे। कामकाज में मान सम्मान के साथ साथ धन प्राप्ति की भी अच्छी संभावना बनती है। आज आपके लिए यात्रा का योग बन रहा है, जिसके ऊपर धन खर्च हो सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के व्यावसायिक कार्य आज पूरे होते जाएंगे। टैक्स से संबंधित मामले आज आपके सामने आ सकते हैं। आज आपका फाइनेंशियल प्लानिंग पर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। पैतृक संपत्ति पाने के लिए भी दिन अनुकूल है। खर्च पर नियंत्रण रखें। अचानक कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के जातकों को आज बहुत संघर्ष का बाद ही कामयाबी मिलने की संभावनाएं हैं। गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध योजना बनाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बुद्धि विवेक से सभी मुश्किलों से बाहर निकल आएंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातक आज कंपटीशन में आगे रहने के लिए आत्मविश्वास के साथ प्रयास करेंगे। उच्च अधिकारियों की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आर्थिक लिहाज से दिन बहुत अच्छा रहेगा। मान सम्मान प्राप्त होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के जातक आज अपने आइडिया को बेहतर ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन, आपका सलाह है कि आज धन खर्च करते समय सावधानी बरतें। कमाई की अच्छी संभावना है। मां समान महिला आज आपके लिए मददगार साबित होंगी।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के जातक आज अपनी विश्लेषण करने की क्षमता की वजह से कार्यक्षेत्र में मान सम्मान पाने में कामयाब रहेंगे। निवेश करते समय लाभ और हानि को समझ कर ही निवेश करें। घर के रखरखाव संबंधी कार्य सामने आ सकते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के जातक अपने पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। किसी नई योजना पर बातचीत की शुरुआत होगी। आर्थिक लाभ के लिए समय बहुत अनुकूल है। मार्केटिंग से जुड़े हुए जातकों को लाभ होगा।
टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के जातक अपनी लागत और उस से प्राप्त होने वाली कमाई का विश्लेषण करने में समय व्यतीत करेंगे। कमाई को बढ़ाने के अलग-अलग तरीकों पर विचार करने के लिए फिलहाल, अच्छा समय है। हालांकि, आज आपके लिए बढ़े हुए खर्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। साथ ही आज आप दुश्मनों की वजह से भयभीत हो सकते हैं।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों की बौद्धिक क्षमता आज काफी उच्च रहने वाली है। अपने उच्चाधिकारियों से अपनी जरूरतों के बारे में सीधे रूप से बात करेंगे और जरूरी संसाधन जुटाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। हालांकि, आज आप कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे।
टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातक आज अपने काम से काम रखेंगे। आज आप न तो खुद दूसरों के काम में दखलंदाजी करेंगे और ना ही दूसरों की दखलंदाजी बर्दाश्त करेंगे। आज आर्थिक लिहाज से दिन सामान्य रहेगा।
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के जातकों की आज कोई बड़ी इच्छापूर्ति हो सकती है। इतना ही नहीं आज सामाजिक संपर्कों में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों की मदद से सभी काम आसानी से पूरे होते जाएंगे। धन के साथ-साथ मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। सोच समझकर धन खर्च करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग