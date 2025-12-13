Tarot Horoscope 14 December 2025: टैरो राशिफल : 14 दिसंबर को इन 3 राशियों की होगी चांदी, धन लाभ के खुलेंगे द्वार

Tarot Horoscope 14 December 2025 : आज 14 दिसंबर 2025, पौष मास का 10वां दिन है और दिन है रविवार। यह दिन सीधे सूर्य देव को समर्पित है, जो ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता के कारक हैं। आज सूर्य देव को अर्घ्य देना और 'ऊं सूर्याय नमः ऊं वासुदेवाय नमः ऊं आदित्य नमः' मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। वहीं, ग्रहों की स्थिति देखें तो, सूर्य देव वृश्चिक राशि में स्थित हैं, और चंद्रमा कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे, जो संतुलन और साझेदारी को प्रभावित करता है। (Aaj ka Tarot Rashifal)