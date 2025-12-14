Tarot Horoscope 15 December 2025 : सफला एकादशी पर किस्मत कनेक्शन: 15 दिसंबर 2025 को टैरो कार्ड्स खोलेंगे आपका भविष्य

Safala Ekadashi Horoscope, Tarot Horoscope 15 December 2025 :आज, 15 दिसंबर 2025, पौष मास का 11वां दिन है और सोमवार है। यह पवित्र दिन सफला एकादशी के रूप में मनाया जा रहा है, और यह भगवान शिव को समर्पित वार भी है। आज सूर्य वृश्चिक से धनु राशि में गोचर करेंगे, जबकि चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। इस विशेष दिन पर, टैरो कार्ड्स आपके करियर, आर्थिक स्थिति और निजी रिश्तों के लिए कौन-से संकेत दे रहे हैं? टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा की गणना के अनुसार, मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, जानिए अपनी दैनिक टैरो भविष्यवाणी और अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए उपाय। (Aaj ka Tarot Rashifal)