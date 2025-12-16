Aaj Ka Rashifal 17 December : आज का राशिफल 17 दिसंबर 2025: बुध प्रदोष व्रत के दिन इन 8 राशियों की चमकेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 17 December : Aaj Ka Rashifal 17 December : आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज बुध प्रदोष व्रत का पावन दिन है। गणेश जी की कृपा से आज का दिन कई राशियों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार आज मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ और मीन राशियों के लिए गुड लक लेकर आ रहा है आज का दिन।