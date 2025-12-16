Aaj Ka Rashifal 17 December : आज का राशिफल 17 दिसंबर 2025: बुध प्रदोष व्रत के दिन इन 8 राशियों की चमकेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 17 December : आज का राशिफल 17 दिसंबर 2025 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj Ka Rashifal 17 December : Aaj Ka Rashifal 17 December : आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज बुध प्रदोष व्रत का पावन दिन है। गणेश जी की कृपा से आज का दिन कई राशियों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार आज मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ और मीन राशियों के लिए गुड लक लेकर आ रहा है आज का दिन।
स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा अति उत्साह में लोगों से उलझने से बचना होगा पारिवारिक जीवन के तनावों को मधुरता से दूर करें
शुभ रंग : महरून कलर
लकी नंबर : 5
दोपहर बाद परिस्थितियों पर नियंत्रण बेहतर होता चला जाएगा साथी कर्मियों का सहयोग मिलेगा पारिवारिक जीवन के तनाव कम करने के अवसर मिलेंगे दैनिक रोजगार की स्थिति भी सुधार आएगा
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 9
परिस्थितियों के सुधरने तक इंतजार करना होगा नए घटनाक्रम में कार्य स्थल पर थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों को मेहनत की आवश्यकता रहेगी
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 6
प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी आर्थिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे कार्यस्थल पर सहयोगात्मक रुख रखना होगा भावनात्मक संबंधों में आपकी बात को महत्व मिलेगा
शुभ रंग : ओरेंज कलर
लकी नंबर : 1
व्यवस्थाओं को पकड़ मजबूत होगी उच्च अधिकारियों के बीच मान सम्मान बढ़ेगा एक साथ कई कार्यक्रम हाथ में लेने से थोड़ा व्यस्त रह सकते हैं भावनात्मक और पारिवारिक संबंधों के समय निकालना मुश्किल रहेगा
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 2
पिछले कार्यों को सराहा जा सकता है नई चुनौती के लिए तैयार रहना होगा स्वभाव में आक्रामकता दिखाने से बचना होगा बिना प्रचार प्रसार से किए गए कार्यों को जल्दी सफलता मिल सकती है पारिवारिक जीवन सुखमय होगा
शुभ रंग : कॉपर कलर
लकी नंबर : 3
आवश्यक कार्यों को प्रातः काल में निर्धारित करना होगा आपके कार्यों के लिए दूसरों का व्यवहार या शब्द बदले तो अपने कार्य को अगले क्रम के लिए पीछे ले लें आक्रामकता दिखाने से बचना होगा स्वास्थ्य का ख्याल रखें
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 2
कार्यों को गति मिलेगी दोपहर बाद स्थितियां नियंत्रण में आएगी प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा गुप्त रूप से किए गए कार्य जल्दी सफल होंगे नई ऊर्जा महसूस करेंगे सार्वजनिक कार्यक्रमों में दूसरों के आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं
शुभ रंग : डार्क ब्राऊन
लकी नंबर : 3
पारिवारिक जीवन में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं बड़ी भी अपेक्षाओं को पूरी करना मुश्किल रहेगा आर्थिक दबाव महसूस करेंगे सहयोग लेना पड़ सकता है घर के बुजुर्गों का सानिध्य मिलेगा
शुभ रंग : सेफ्रान कलर
लकी नंबर : 5
दैनिक रोजगार बेहतर रहने की संभावना है कार्यस्थल पर साथी कर्मियों से तालमेल अच्छा बना रहेगा छोटे लक्ष्य बनाकर कार्य करना आर्थिक रूप से फायदेमंद रह सकता है भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे के प्रति अनुराग बढ़ेगा
शुभ रंग : पिकॉक ब्ल्यू
लकी नंबर : 7
कार्य सही दिशा में आगे बढ़ेंगे किसी खास मुद्दे पर गहन विचार विमर्श होने की संभावना है उच्च अधिकारियों की समस्या में उनका सहयोग भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगा जीवनसाथी की परेशानियों में में उन्हें सहयोग देना होगा
शुभ रंग : डार्क ग्रीन कलर
लकी नंबर : 3
माता-पिता से बातचीत सकारात्मक रहेगी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी भाग्य का समर्थन मिलेगा किसी खास कार्य के पूरा होने से धन और प्रभाव में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं वाहन सावधानी से चलाएं
शुभ रंग : कॉफी कलर
लकी नंबर : 8
