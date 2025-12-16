December Panchak 2025: दिसंबर के महीने में इस दिन से लग रहें हैं पंचक, जानिए किन कामों को करने की होगी मनाही

December Panchak 2025: ज्योतिष शास्त्र में पंचक को शुभ नहीं माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में गोचर करते हैं तो पांच दिनों के लिए पंचक लगता है। इस समय में कोई भी शुभ काम करने की मनाही होता है। पंचक के समय यात्रा करना भी अच्छा नहीं माना जाता है। दिसंबर महीने की आखिरी सप्ताह में पंचक लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं कब से कब तक रहेगा पंचक।