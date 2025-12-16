December Panchak 2025: दिसंबर के महीने में इस दिन से लग रहें हैं पंचक, जानिए किन कामों को करने की होगी मनाही

istock
December Panchak 2025: ज्योतिष शास्त्र में पंचक को शुभ नहीं माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार जब चंद्रमा धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में गोचर करते हैं तो पांच दिनों के लिए पंचक लगता है। इस समय में कोई भी शुभ काम करने की मनाही होता है। पंचक के समय यात्रा करना भी अच्छा नहीं माना जाता है। दिसंबर महीने की आखिरी सप्ताह में पंचक लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं कब से कब तक रहेगा पंचक।
हिंदू पंचांग के अनुसार 24 दिसंबर से पंचक शुरू होंगे और 29 दिसंबर 2025 की सुबह 7 बजकर 41 मिनट तक ये रहेंगे। दिसंबर में पंचक बुधवार के दिन से शुरू हो रहे हैं, इसलिए ये पंचक राज पंचक रहने वाले हैं।
रोग पंचक- जो पंचक रविवार के दिन से शुरू होता है, वो रोग पंचक होता है। इस पंचक के प्रभाव से आपको मानसिक परेशानियां हो सकती हैं और तनाव की स्थिति बन सकती है।
राज पंचक- सोमवार, बुधवार और गुरुवार से जो पंचक शुरू होते हैं, उनको राज पंचक कहा जाता है। ये पंचक बाकी सारे पंचकों से दोषमुक्त होते हैं। इस दौरान कुछ उपायों को करके कोई शुभ काम कर सकते हैं।
अग्नि पंचक- मंगलवार के दिन से शुरू होने वाला अग्नि पंचक कहलाता है। इस समय में मशीन से जुड़े कोई भी काम ना करें। ऐसा करने से नुकसान झेलना पड़ सकता है।
चोर पंचक- जो पंचक शुक्रवार के दिन से शुरू होते हैं वो चोर पंचक कहलाते हैं। इस दिन यात्रा करने से बचना चाहिए और कारोबार से जुडे़ काम भी ना करें।
मृत्यु पंचक- जो पंचक शनिवार के दिन से शुरू होता है वो मृत्यु पंचक कहलाता है। इस समयकाल में दुर्घटना होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इस समय में यात्रा करने से भी बचना चाहिए
