Mangal Nakshatra Gochar 2025: दिसंबर के महीने में मंगल करेंगे नक्षत्र परिवर्तन, इन राशि वालों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

Mangal Nakshatra Gochar 2025: मंगल ग्रह 25 दिसंबर, 2025 की दोपहर में 12:24 मिनट पर मूल नक्षत्र से निकलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मंगल का ये नक्षत्र परिवर्तन हर राशि के जातक पर प्रभाव डालेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल का ये नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशि के जातक के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस गोचर से इन राशि वालों के जातक को धन का लाभ मिल सकता है। इससे जातक को करियर और कारोबार में अनेक फायदे मिल सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मंगल गोचर से किन राशि वालों को फायदा हो सकता है।