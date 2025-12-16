Shani Sade Sati 2026 : इन राशियों पर टूटेगा दुखों का पहाड़, जानिए बचाव के 4 अचूक उपाय

Shani Dhaiya 2026 Rashifal : ज्योतिष में शनि ग्रह को लंबी उम्र, कर्मों का फल और न्याय देने वाला माना जाता है। शनि उम्र, दुख, बीमारी, तकलीफ, साइंस, टेक्नोलॉजी, लोहा, मिनरल ऑयल, कर्मचारी, नौकर और जेल जैसी चीजों का भी कारक है। अभी शनि मीन राशि में है और 2026 में भी यही रहेगा। बीच-बीच में चार महीने के लिए ये वक्री और मार्गी भी होगा। मार्च-अप्रैल में शनि अस्त और उदय भी होगा। ऐसे में 2026 में कुछ राशियों पर साढ़े साती और ढैय्या का असर दिखेगा, जिससे इनकी परेशानियां बढ़ेंगी। इन लोगों को पैसों का नुकसान और सेहत से जुड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। तो चलिए, जानते हैं कौन-कौन सी राशियां इस असर में रहेंगी—