16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shani Sade Sati 2026 : इन राशियों पर टूटेगा दुखों का पहाड़, जानिए बचाव के 4 अचूक उपाय

Saturn Transit 2026 : 2026 में शनि देव (Saturn) मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे, जिससे कई राशियों पर साढ़े साती और ढैय्या का प्रभाव रहेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Dec 16, 2025

Shani Sade Sati 2026

Shani Sade Sati 2026 : साढ़े साती-ढैया 2026 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Shani Dhaiya 2026 Rashifal : ज्योतिष में शनि ग्रह को लंबी उम्र, कर्मों का फल और न्याय देने वाला माना जाता है। शनि उम्र, दुख, बीमारी, तकलीफ, साइंस, टेक्नोलॉजी, लोहा, मिनरल ऑयल, कर्मचारी, नौकर और जेल जैसी चीजों का भी कारक है। अभी शनि मीन राशि में है और 2026 में भी यही रहेगा। बीच-बीच में चार महीने के लिए ये वक्री और मार्गी भी होगा। मार्च-अप्रैल में शनि अस्त और उदय भी होगा। ऐसे में 2026 में कुछ राशियों पर साढ़े साती और ढैय्या का असर दिखेगा, जिससे इनकी परेशानियां बढ़ेंगी। इन लोगों को पैसों का नुकसान और सेहत से जुड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। तो चलिए, जानते हैं कौन-कौन सी राशियां इस असर में रहेंगी—

इन राशियों पर साढ़े साती का असर रहेगा | Shani Sade Sati 2026

ज्योतिष के हिसाब से, 2026 में मेष राशि पर साढ़े साती का बुरा असर बना रहेगा। मीन राशि पर साढ़े साती का दूसरा चरण चलेगा, और कुंभ राशि पर ये तीसरा और आखिरी दौर होगा। मतलब, 2026 में ये तीनों राशियां शनि की साढ़े साती से परेशान रहेंगी। इन्हें खास ध्यान रखना चाहिए। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। बिजनेस वालों की इनकम घट सकती है। नौकरीपेशा लोगों को इस वक्त जॉब बदलने से बचना चाहिए। कोई भी फैसला सोच-समझकर लें। इस समय किसी को उधार देने से भी बचें।

इन राशियों पर ढैय्या का असर रहेगा | Shani Dhaiya 2026 Rashifal

शनि के मीन राशि में गोचर करते ही धनु और सिंह राशि पर ढैय्या का असर पड़ेगा। तो 2026 में इन दोनों राशियों को शनि की ढैय्या झेलनी होगी। सेहत से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। पैसे अटक सकते हैं। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और फालतू खर्चे भी बढ़ सकते हैं।

बचाव के लिए ये करें

  1. शनिवार को शनि देव की मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीया जलाएं और शनि चालीसा पढ़ें।
  2. हर शनिवार पीपल के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर चढ़ाएं। इससे रुके काम बनेंगे और शनि भगवान की कृपा मिलेगी।
  3. शनिवार को गरीबों को कंबल, सरसों का तेल और काली दाल दान करें।
  4. रोज़ शनि बीज मंत्र “ॐ शं नो देवीराभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः” का जाप करें।

ये भी पढ़ें

Graha Shanti Upay : आपके जीवन की हर घटना पर 9 ग्रहों का कब्जा, कौन सा ग्रह आपको बना रहा है धनवान और कौन सा दे रहा है दुख?
धर्म/ज्योतिष
Navgrah Effects on Life

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Happy New Year

Published on:

16 Dec 2025 02:21 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani Sade Sati 2026 : इन राशियों पर टूटेगा दुखों का पहाड़, जानिए बचाव के 4 अचूक उपाय

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 17 December : आज का राशिफल 17 दिसंबर 2025: बुध प्रदोष व्रत के दिन इन 8 राशियों की चमकेगी किस्मत

Aaj Ka Rashifal 17 December
राशिफल

Jade Stone: जेड स्टोन किन लोगों को करना चाहिए धारण, जानिए इसके फायदे और नियम

jade stone
धर्म/ज्योतिष

December Panchak 2025: दिसंबर के महीने में इस दिन से लग रहें हैं पंचक, जानिए किन कामों को करने की होगी मनाही

December Panchak 2025
धर्म/ज्योतिष

Vastu Tips: घर में भूलकर भी ना लगाएं ये पौधे, फायदे की जगह झेलना पड़ेगा भारी नुकसान

vastu tips for plant
धर्म/ज्योतिष

बुधवार के उपाय अपनाने से होती है हर मनोकामना पूरी

Budhvar Ke Upay Money Earning Tips
धर्म-कर्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.