Yellow Sapphire: पुखराज पहनने से पहले भूलकर भी ना करें ये गलतियां, फायदे की जगह होगा नुकसान

ज्योतिष में पुखराज (Yellow Sapphire) बृहस्पति ग्रह का मुख्य रत्न माना जाता है। पीले रंग का यह चमकीला रत्न देखने में जितना सुंदर लगता है, उतना ही प्रभावशाली भी माना जाता है। माना जाता है कि इसे पहनने से बृहस्पति की ऊर्जा मजबूत होती है और जीवन में शुभता (positivity), ज्ञान (wisdom) और स्थिरता बढ़ती है। लेकिन अक्सर लोग इसे सिर्फ शौक के कारण पहन लेते हैं, जो सही नहीं है। पुखराज एक शक्तिशाली रत्न है, इसलिए इसे पहनने से पहले उचित सलाह लेना आवश्यक है।