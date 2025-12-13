13 दिसंबर 2025,

धर्म/ज्योतिष

Yellow Sapphire: पुखराज पहनने से पहले भूलकर भी ना करें ये गलतियां, फायदे की जगह होगा नुकसान

Yellow Sapphire: पुखराज एक शक्तिशाली रत्न है। यदि यह आपको सूट करे, तो जीवन में ज्ञान, शांति, सफलता और सुरक्षा का मार्ग खोल देता है। लेकिन इसे केवल सुंदरता या फैशन की वजह से पहनना गलत है। पहले अपनी कुंडली की सही जांच कराएं और फिर ही इसे धारण करें।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 13, 2025

पीला पुखराज ((PC: GEMINI GENERATED))

पीला पुखराज ((PC: GEMINI GENERATED))

ज्योतिष में पुखराज (Yellow Sapphire) बृहस्पति ग्रह का मुख्य रत्न माना जाता है। पीले रंग का यह चमकीला रत्न देखने में जितना सुंदर लगता है, उतना ही प्रभावशाली भी माना जाता है। माना जाता है कि इसे पहनने से बृहस्पति की ऊर्जा मजबूत होती है और जीवन में शुभता (positivity), ज्ञान (wisdom) और स्थिरता बढ़ती है। लेकिन अक्सर लोग इसे सिर्फ शौक के कारण पहन लेते हैं, जो सही नहीं है। पुखराज एक शक्तिशाली रत्न है, इसलिए इसे पहनने से पहले उचित सलाह लेना आवश्यक है।

बिना सलाह के पुखराज क्यों न पहनें?

पुखराज का प्रभाव लंबे समय तक—लगभग 10 से 15 वर्षों तक—बना रहता है। इसलिए यदि यह आपकी कुंडली के अनुसार सूट नहीं करता, तो यह लाभ की जगह नुकसान भी दे सकता है।
बृहस्पति से मिलने वाला कष्ट थोड़ा लंबा चलता है, इसलिए बिना सलाह (consultation) के इसे पहनना गंभीर बीमारियों, मानसिक दबाव, रिश्तों में तनाव या जीवन में अवांछित चुनौतियों का कारण बन सकता है।

अगर पुखराज सूट करे, तो मिलते हैं ये बड़े लाभ

यदि आपकी कुंडली के अनुसार पुखराज आपको अनुकूल (suitable) है, तो इसके फायदे बेहद गहरे और जीवन बदलने वाले हो सकते हैं।

मन में गंभीरता और स्थिरता बढ़ती है

बृहस्पति ज्ञान और गंभीरता का ग्रह है। पुखराज पहनने से मन मजबूत होता है, सोच परिपक्व होती है और व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम बनता है।

मोह कम होता है, वैराग्य की भावना बढ़ती है

यह रत्न मानसिक भ्रम दूर करता है और व्यक्ति के अंदर वैराग्य, clarity और आत्मचिंतन बढ़ाता है। ध्यान (meditation) करने वालों के लिए यह बेहद फायदेमंद है।

ज्ञान और आध्यात्मिकता में वृद्धि

पुखराज wear करने वालों में learning ability बढ़ती है। यह उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान और शोध संबंधी कार्यों में सहायता करता है।

वैवाहिक जीवन में सुधार

खासतौर पर महिलाओं के लिए पुखराज शुभ माना गया है। यदि यह सूट करता है, तो मैरिटल लाइफ बेहतर होती है, रिश्तों में मधुरता आती है।

भटकाव और नकारात्मकता से रक्षा

यह मन को स्थिर रखता है और व्यक्ति को गलत निर्णय, अपयश और जीवन के भटकाव से बचाता है।

दुर्घटनाओं और संकट से सुरक्षा

कई बार देखा गया है कि बड़ी दुर्घटना से पहले पुखराज टूट जाता है या गिर जाता है। इसे सुरक्षा का संकेत (protective shield) माना जाता है, मानो रत्न ने संकट को अपने ऊपर ले लिया हो।

