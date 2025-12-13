Yellow Sapphire: पुखराज पहनने से पहले भूलकर भी ना करें ये गलतियां, फायदे की जगह होगा नुकसान

पीला पुखराज ((PC: GEMINI GENERATED))
ज्योतिष में पुखराज (Yellow Sapphire) बृहस्पति ग्रह का मुख्य रत्न माना जाता है। पीले रंग का यह चमकीला रत्न देखने में जितना सुंदर लगता है, उतना ही प्रभावशाली भी माना जाता है। माना जाता है कि इसे पहनने से बृहस्पति की ऊर्जा मजबूत होती है और जीवन में शुभता (positivity), ज्ञान (wisdom) और स्थिरता बढ़ती है। लेकिन अक्सर लोग इसे सिर्फ शौक के कारण पहन लेते हैं, जो सही नहीं है। पुखराज एक शक्तिशाली रत्न है, इसलिए इसे पहनने से पहले उचित सलाह लेना आवश्यक है।
पुखराज का प्रभाव लंबे समय तक—लगभग 10 से 15 वर्षों तक—बना रहता है। इसलिए यदि यह आपकी कुंडली के अनुसार सूट नहीं करता, तो यह लाभ की जगह नुकसान भी दे सकता है।
बृहस्पति से मिलने वाला कष्ट थोड़ा लंबा चलता है, इसलिए बिना सलाह (consultation) के इसे पहनना गंभीर बीमारियों, मानसिक दबाव, रिश्तों में तनाव या जीवन में अवांछित चुनौतियों का कारण बन सकता है।
यदि आपकी कुंडली के अनुसार पुखराज आपको अनुकूल (suitable) है, तो इसके फायदे बेहद गहरे और जीवन बदलने वाले हो सकते हैं।
बृहस्पति ज्ञान और गंभीरता का ग्रह है। पुखराज पहनने से मन मजबूत होता है, सोच परिपक्व होती है और व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम बनता है।
यह रत्न मानसिक भ्रम दूर करता है और व्यक्ति के अंदर वैराग्य, clarity और आत्मचिंतन बढ़ाता है। ध्यान (meditation) करने वालों के लिए यह बेहद फायदेमंद है।
पुखराज wear करने वालों में learning ability बढ़ती है। यह उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान और शोध संबंधी कार्यों में सहायता करता है।
खासतौर पर महिलाओं के लिए पुखराज शुभ माना गया है। यदि यह सूट करता है, तो मैरिटल लाइफ बेहतर होती है, रिश्तों में मधुरता आती है।
यह मन को स्थिर रखता है और व्यक्ति को गलत निर्णय, अपयश और जीवन के भटकाव से बचाता है।
कई बार देखा गया है कि बड़ी दुर्घटना से पहले पुखराज टूट जाता है या गिर जाता है। इसे सुरक्षा का संकेत (protective shield) माना जाता है, मानो रत्न ने संकट को अपने ऊपर ले लिया हो।
