2026 Prediction Mulank 4: मूलांक-4 वालों का कैसा रहेगा साल 2026? यहां जानें सभी जरूरी बातें

साल 2026 मूलांक चार वालों के लिए बड़े बदलाव और टर्निंग पॉइंट्स लेकर आ रहा है। राहु के प्रभाव से यह वर्ष जीवन में अचानक उथल-पुथल, नई दिशा और नई सोच देने वाला साबित हो सकता है। खासतौर पर करियर और जॉब में अचानक परिवर्तन, प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बनेंगे।