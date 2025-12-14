14 दिसंबर 2025,

रविवार

धर्म/ज्योतिष

2026 Prediction Mulank 4: मूलांक-4 वालों का कैसा रहेगा साल 2026? यहां जानें सभी जरूरी बातें

2026 मूलांक 4 वालों के लिए बदलाव, टेक्नोलॉजी और नए अवसरों का साल है। सही निर्णय और धैर्य आपको बड़ी सफलता दिला सकता है।

1 minute read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 14, 2025

मूलांक 4 (pc: gemini generated)

मूलांक 4 (pc: gemini generated)

वैदिक ज्योतिष, टैरो, न्यूमरोलॉजी और वास्तु के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक चार होता है। मूलांक 4 के स्वामी राहु महाराज माने जाते हैं, जो रहस्य, बदलाव और अचानक मिलने वाले अवसरों के कारक हैं।

2026 में मूलांक 4 वालों के लिए क्या खास?

साल 2026 मूलांक चार वालों के लिए बड़े बदलाव और टर्निंग पॉइंट्स लेकर आ रहा है। राहु के प्रभाव से यह वर्ष जीवन में अचानक उथल-पुथल, नई दिशा और नई सोच देने वाला साबित हो सकता है। खासतौर पर करियर और जॉब में अचानक परिवर्तन, प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बनेंगे।

करियर, नौकरी और व्यवसाय

टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, रिसर्च, साइंस, स्पेस स्टडी, आयात-निर्यात, होटल, फैशन और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए 2026 बेहद शुभ रहेगा। नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं और स्थान परिवर्तन के योग भी मजबूत हैं। विदेश या विदेशी कंपनियों से धन लाभ के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं।

धन और आर्थिक स्थिति

इस साल आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर धन की स्थिरता बनी रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। साल के अंतिम तीन महीने—नवंबर और दिसंबर खासतौर पर—आर्थिक रूप से शुभ परिणाम देंगे।

रिश्ते और स्वास्थ्य

रिश्तों में गलतफहमी से बचने के लिए पारदर्शिता बेहद जरूरी है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। स्वास्थ्य की बात करें तो सिर दर्द, नींद की कमी और तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए मेडिटेशन को दिनचर्या में शामिल करें।

शुभ समय, रंग और उपाय

अप्रैल, अगस्त, नवंबर और दिसंबर भाग्यशाली महीने रहेंगे। शुभ रंग आसमानी, नीला और बैंगनी रहेंगे। बुधवार और शनिवार शुभ दिन हैं।
शुभ मंत्र: “ॐ राहवे नमः” और “ॐ आईं ह्रीं क्लीं सरस्वती नमः”।
शनिवार को काले कंबल, काले उड़द की दाल या जूते का दान करना लाभकारी रहेगा।

Published on:

14 Dec 2025 07:25 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / 2026 Prediction Mulank 4: मूलांक-4 वालों का कैसा रहेगा साल 2026? यहां जानें सभी जरूरी बातें

धर्म/ज्योतिष

