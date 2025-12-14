Ways to Remove Negativity: जीवन में बढ़ती जा रही है नेगेटिविटी? जरूर करें ये 5 उपाय

काला रंग ऊर्जा को गहराई से अवशोषित करता है, इसलिए इसे अक्सर नेगेटिव वाइब्स का प्रतीक माना जाता है। यदि आप खुद को लगातार परेशान या भारी महसूस कर रहे हों, तो ब्लैक कपड़ों का इस्तेमाल कम कर दें। इसकी जगह हल्के रंगों के कपड़े पहनें। लाइट कलर—जैसे सफेद, गुलाबी या पीला—आपके मूड को हल्का करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं। माना जाता है कि लाइट कलर निगेटिव नजरों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और मानसिक शांति बढ़ाते हैं।