धर्म/ज्योतिष

Ways to Remove Negativity: जीवन में बढ़ती जा रही है नेगेटिविटी? जरूर करें ये 5 उपाय

Ways to Remove Negativity: यह उपाय नेगेटिविटी को कम करके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाने पर केंद्रित हैं—जिनमें हल्के रंग के कपड़े पहनना, प्रतिदिन दुर्गा चालीसा पढ़ना और शुक्रवार को शुद्ध घी का दीपक जलाकर खीर का भोग लगाना शामिल है।

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 14, 2025

नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर करें (PC: GEMINI GENERATED)

नेगेटिव एनर्जी कैसे दूर करें (PC: GEMINI GENERATED)

Ways to Remove Negativity: अक्सर हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे जीवन में नेगेटिविटी (Negativity) बढ़ना शुरू हो जाती है। धीरे–धीरे यह इतनी गहरी हो जाती है कि मन बेचैन रहने लगता है, काम बिगड़ने लगते हैं और रिश्तों में भी दूरी आने लगती है। ऐसे में प्रवीण मिश्र बताते हैं कुछ सरल उपाय, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी (Positivity) बढ़ाने में मदद करेंगे।

काले कपड़ों से दूरी क्यों जरूरी?

काला रंग ऊर्जा को गहराई से अवशोषित करता है, इसलिए इसे अक्सर नेगेटिव वाइब्स का प्रतीक माना जाता है। यदि आप खुद को लगातार परेशान या भारी महसूस कर रहे हों, तो ब्लैक कपड़ों का इस्तेमाल कम कर दें। इसकी जगह हल्के रंगों के कपड़े पहनें। लाइट कलर—जैसे सफेद, गुलाबी या पीला—आपके मूड को हल्का करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं। माना जाता है कि लाइट कलर निगेटिव नजरों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और मानसिक शांति बढ़ाते हैं।

दुर्गा चालीसा का पाठ: मन और घर दोनों में शांति

शुक्रवार से प्रतिदिन दुर्गा चालीसा पढ़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में माता दुर्गा की एक छोटी प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और पूरे भाव से माता का ध्यान करते हुए पाठ शुरू करें। माना जाता है कि दुर्गा चालीसा मन को स्थिर करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और नेगेटिव थॉट्स को दूर करता है।

शुद्ध घी का दीपक जलाएं—वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ

आरती के समय शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। नकली घी या बाजार में मिलने वाले "पूजा वाले घी" से बचें, क्योंकि उससे शुद्ध सुगंध नहीं, बल्कि नकारात्मकता बढ़ाने वाली दुर्गंध फैलती है। शुद्ध घी जलने पर उसकी सुगंध नाक के माध्यम से शरीर में सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे मन शांत होता है और वातावरण पवित्र बनता है।

शुक्रवार को खीर बनाएं और भोग लगाएं

हर शुक्रवार खीर बनाकर माता रानी को भोग लगाएं। बाहर की मिठाई के बजाय घर की बनी खीर अधिक शुभ और सात्विक मानी जाती है। भोग के बाद इसे परिवार और आस–पास के लोगों में प्रसाद रूप में बांटें। यह न केवल नेगेटिविटी को कम करता है, बल्कि घर में शुभता और सद्भाव बढ़ाता है।

इन उपायों को धीरे-धीरे अपनाने से जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं और मन शांत एवं सकारात्मक महसूस करता है।

14 Dec 2025 11:51 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Ways to Remove Negativity: जीवन में बढ़ती जा रही है नेगेटिविटी? जरूर करें ये 5 उपाय

धर्म/ज्योतिष

