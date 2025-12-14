14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Hast Rekha Gyan: क्या आपके हाथ में भी हैं ये 6 लकी रेखाएं, जो चाहेंगे वो दिलाती हैं ये Palm lines

Hast Rekha Kaise Dekhe: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारी हथेली पर कुछ रेखाएं बेहद खास संकेत देती हैं। ये रेखाएं बताती हैं कि, आप कितने रीच, भाग्यशाली और स्मार्ट हैं। इस लेख में पढ़िए, क्या आपके हाथ में भी हैं लकी भाग्य रेखाएं, जो इंसान के भाग्य का प्रतीक होती हैं। इन्हें देखकर आप खास [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Adarsh Thakur

Dec 14, 2025

Lucky Plam Lines: Hast Rekha Kaise Dekhe

Hast Rekha Gyan in Hindi: ये 6 हस्त रेखाएं जिनके हाथ में होती हैं, माने जाते हैं लकी। (Image Credit: Gemini AI)

Hast Rekha Kaise Dekhe: हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, हमारी हथेली पर कुछ रेखाएं बेहद खास संकेत देती हैं। ये रेखाएं बताती हैं कि, आप कितने रीच, भाग्यशाली और स्मार्ट हैं। इस लेख में पढ़िए, क्या आपके हाथ में भी हैं लकी भाग्य रेखाएं, जो इंसान के भाग्य का प्रतीक होती हैं। इन्हें देखकर आप खास मौकों का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं।

इनमें से कुछ रेखाएं भी आपके हाथ में हैं, तो मिलेगी सक्सेस

  1. भाग्य रेखा | Fate or Destiny or Saturn Line

भाग्य रेखा हथेली के बीचों-बीच नीचे से ऊपर की ओर मौजूद होती है। जिस व्यक्ति की यह रेखा गहरी और सीधी होती है, वह बड़ी सक्सेस हासिल करता है।

  1. धन रेखा | Money Line

धन रेखा कनिष्ठा उंगली (सबसे छोटी उंगली) के नीचे की ओर होती है। धन रेखा यदि साफ दिखाई दे, तो इसका मतलब उस व्यक्ति में पैसा कमाने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। साथ ही वह बिजनेस, नौकरी और निवेश में खूब पैसा कमाते हैं।

  1. सूर्य रेखा | Apollo or Sun line

सूर्य रेखा हथेली के नीचे से अनामिका उंगली की ओर मौजूद होती है। जिन लोगों में सूर्य रेखा साफ दिखाई देती है…वे कला, मीडिया, शिक्षा और नेतृत्व के क्षेत्र में खूब तरक्की करते हैं। इनकी किस्मत इनका साथ देती हैं और ये तारीफ के काबिल बनते हैं।

  1. लक्ष्मी रेखा | Wealth or Lakshmi Line

लक्ष्मी रेखा हथेली के बीच में त्रिकोण रूप या Y आकार जैसी दिखाई देती है। इस रेखा वाले लोग सही इनवेस्टमेंट कर सफलता पाते हैं। अक्सर धन लाभ के संयोग बनते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं।

  1. बुद्धि रेखा | Head (Intellect) Line

बुद्धि रेखा हथेली के बीचों-बीच, हृदय रेखा (Heart Line) और जीवन रेखा (Life Line) के बीच, अंगूठे और तर्जनी के पास से शुरू होकर, हथेली के आर-पार एक सीधी या घुमावदार रेखा के रूप में जाती है। बुद्धि रेखा, व्यक्ति की अव्वल बुद्धि और कुशल मानसिक क्षमताओं को बताती है। जिसकी बुद्धि रेखा लंबी, साफ और बिना टूटी हो, उसकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसे लोग पैसे का सही जगह उपयोग करना जानते हैं।

  1. गुरु पर्वत उभार | Prominence (Elevation) of the Mount of Jupiter

तर्जनी उंगली के नीचे का उभार यदि हष्ट-पुष्ट और उज्ज्वल हो, तो यह लीडरशीप, कर्तव्यपरायणता और स्थायी धन का सूचक होता है। ऐसे लोग संस्थाओं, संगठनों और अन्य स्थानों पर बड़ा पद और सम्मान प्राप्त करते हैं।

(अस्वीकरण: इस आलेख में दी गई जानकारी हस्त शास्त्र से जुड़ी मान्यताओं पर आधारित है। हम इसकी सटीकता का दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए हस्त शास्त्र विशेषज्ञ से मिलें।)

ये भी पढ़ें

Grah Dosh Upay: पार्टनर से झगड़ा और ये 7 आदतें तुरंत छोड़ दें…बदकिस्मती और ग्रह दोष से हो सकते हैं कंगाल
वास्तु टिप्स
Vastu and Asstro Tips For Grah Dosh Nivaran

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Dec 2025 10:03 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Hast Rekha Gyan: क्या आपके हाथ में भी हैं ये 6 लकी रेखाएं, जो चाहेंगे वो दिलाती हैं ये Palm lines

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shiv Chalisa Hindi me: शिव चालीसा पढ़ने के चमत्कारी फायदे, हिंदी अर्थ सहित यहां पढ़ें

Shiv Chalisa: चमत्कारी लाभ और हिंदी अर्थ
धर्म/ज्योतिष

Kumbh Saptahik Rashifal : कुंभ साप्ताहिक राशिफल 14 से 20 दिसंबर: करियर में प्रमोशन, धन लाभ और विदेश से मिलेगी अच्छी खबर

Kumbh Saptahik Rashifal
राशिफल

दो घर की एक दीवार बिगाड़ देती है बनते काम, तुरंत अपनाएं ये उपाय

Vastu TIps For Home
वास्तु टिप्स

Aaj Ka Rashifal 15 December : सोमवार 15 दिसंबर : सफला एकादशी पर सूर्य का गोचर, महादेव दिलाएंगे इन 6 राशियों को सफलता और धन लाभ

Aaj Ka Rashifal 15 December 2025
राशिफल

पार्टनस से झगड़ा करने की आदत कर सकती हैं कंगाल, शास्त्रों से समझें वजह

Vastu and Asstro Tips For Grah Dosh Nivaran
वास्तु टिप्स
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.