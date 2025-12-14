Hast Rekha Gyan: क्या आपके हाथ में भी हैं ये 6 लकी रेखाएं, जो चाहेंगे वो दिलाती हैं ये Palm lines

बुद्धि रेखा हथेली के बीचों-बीच, हृदय रेखा (Heart Line) और जीवन रेखा (Life Line) के बीच, अंगूठे और तर्जनी के पास से शुरू होकर, हथेली के आर-पार एक सीधी या घुमावदार रेखा के रूप में जाती है। बुद्धि रेखा, व्यक्ति की अव्वल बुद्धि और कुशल मानसिक क्षमताओं को बताती है। जिसकी बुद्धि रेखा लंबी, साफ और बिना टूटी हो, उसकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होती है। ऐसे लोग पैसे का सही जगह उपयोग करना जानते हैं।