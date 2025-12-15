Saphala Ekadashi 2025: आज मनाई जाएगी सफला एकादशी, जरूर करें ये उपाय, चमक उठेगी किस्मत

15 दिसंबर यानी आज सफला एकादशी है। हिंदू धर्म में इस एकादशी को विशेष फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम से किए गए उपाय जीवन में रुके हुए कार्यों को गति देते हैं। खासतौर पर अगर यह उपाय मां अपने बेटे या बेटी के लिए करे, तो इसके प्रभाव और भी अधिक माने जाते हैं।