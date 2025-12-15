Jagannath Puri Ekadashi : जगन्नाथ पुरी का अनोखा नियम: यहां एकादशी के दिन उपवास वर्जित, जानें क्यों महाप्रसाद खाने से नहीं टूटता व्रत

कहानी ये है कि एक बार ब्रह्मा देव खुद भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद खाने पुरी पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे, तो सारा महाप्रसाद खत्म हो चुका था। बस एक पत्तल में थोड़े से चावल बचे थे, जिन्हें एक कुत्ता चाट रहा था। ब्रह्मा देव का भक्ति भाव ऐसा था कि उन्होंने उसी कुत्ते के पास बैठकर वो बचे-खुचे चावल खाने शुरू कर दिए। खास बात ये थी कि ये घटना एकादशी के दिन हुई थी।