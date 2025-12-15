Ram Stuti Lyrics: राम स्तुति के पाठ से मिलता है मनचाहा जीवनसाथी, हमेशा के लिए खत्म होता है डर

इस स्तुति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि, हे मन, तुम कृपालु श्री राम के भजन में लगो। प्रभु राम दुनिया के जन्म-मरण के डर को दूर कर देते हैं। उनके नेत्र, मुख, हाथ और चरण लाल कमल के समान सुंदर हैं। उनका स्वरूप नए नीले बादलों जैसा सुंदर है और उन्होंने पीले वस्त्र पहने हैं। वे गरीबों और जरूरतमंदों के मित्र और राक्षसों का नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि दोषों को खत्म करने वाले प्रभु श्रीराम, कृपा कर मेरे हृदय में वास कीजिए। फिर अंतिम पंक्तियों में...माता गौरी सीता जी को आशीर्वाद देती हैं कि, उन्हें उनका मनचाहा सुंदर वर (श्री राम) ही मिलेगा। यह सुनकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुईं और उनका बायां अंग फड़कने लगा, जो कि शुभ संकेत होता है।