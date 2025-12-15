Langde Ki Chauki Hanuman Mandir: भगवान नहीं भक्त के नाम से जाना जाता है आगरा का ये प्राचीन मंदिर, जानिए इसका इतिहास

Langde Ki Chauki Hanuman Mandir: लगड़े की चौकी हनुमान मंदिर आगर का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये मंदिर भगवान नहीं भक्त के नाम से जाना जाता है। चलिए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में सारी जानकारी।
Langde Ki Chauki Hanuman Mandir: लगड़े की चौकी हनुमान मंदिर का इतिहास लगभग 500 साल पुराना बताया जाता है। ये मंदिर अकबर के शासनकाल में ही बना था। लगड़े की चौकी मंदिर मथुरा-आगरा-फिरोजाबाद रोड के पास सिविल लाइन में स्थित है। इस मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। हर रोज इस में मंदिर बहुत से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में हनुमान जी मूर्ति संगमरमर के सिंहासन पर विराजमान है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इस मंदिर की रखवाली स्वयं भगवान हनुमान करते हैं। आइए जानते हैं कि इस मंदिर का नाम लगड़े की चौकी क्या रखा गया है।
प्राचीन मान्यता है कि अकबर के काल में इस मंदिर के पास में एक चौकी थी। इस चौकी की चौकीदारी एक लगड़ा व्यक्ति करता है। मंदिर के मंहत गोपी उपाध्याय बताते हैं कि लगड़ा चौकीदार हर रोज इस मंदिर में रामकथा सुनने आता था। हर रोजा काम छोड़कर रामकथा सुनने के कारण उसकी शिकायत सारे सिपाहियों ने मिलकर कोतवाल से कर दी। जब वो देखने आया तो उसके देखा की लगड़ा चौकीदार सच में काम छोड़कर रामकथा सुन रहा है, लेकिन जब वो चौकी के पास पहुंचा तो उसने देखा की वो तो वहां भी बैठकर चौकीदारी कर रहा है। ये सब देखकर कोतवाल दंग रह गया। उसने चौकीदार को बुलाया और पूछा कि तुम एक ही समय में दो जगह कैसे हो सकते हो, इस पर चौकीदार ने बोला मैं तो रामकथा सुन रहा था। मेरी जगह पर यहां भगवान हनुमान पहरा देते हैं। तब से इस मंदिर का नाम लगड़े की चौकी मंदिर पड़ गया।
इस मंदिर में मंगलवार और शनिवार को भारी भीड़ लगती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में मांगी गई मुराद भगवान हनुमान पूरी करते हैं। भक्त मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए आते हैं। इस मंदिर में हर शनिवार को फूल बंगला फूलों से सजाया जाता है। फूल बंगला सजाने के लिए देश- विदेश से लोगों की वेटिंग लग रहती है। ये मंदिर सुबह के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खुला रहता है। केवल मंगलवार के दिन 1 से लेकर 2 बजकर 30 मिनट तक बंद रहता है, इस दौरान हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है।
