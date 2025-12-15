Langde Ki Chauki Hanuman Mandir: भगवान नहीं भक्त के नाम से जाना जाता है आगरा का ये प्राचीन मंदिर, जानिए इसका इतिहास



प्राचीन मान्यता है कि अकबर के काल में इस मंदिर के पास में एक चौकी थी। इस चौकी की चौकीदारी एक लगड़ा व्यक्ति करता है। मंदिर के मंहत गोपी उपाध्याय बताते हैं कि लगड़ा चौकीदार हर रोज इस मंदिर में रामकथा सुनने आता था। हर रोजा काम छोड़कर रामकथा सुनने के कारण उसकी शिकायत सारे सिपाहियों ने मिलकर कोतवाल से कर दी। जब वो देखने आया तो उसके देखा की लगड़ा चौकीदार सच में काम छोड़कर रामकथा सुन रहा है, लेकिन जब वो चौकी के पास पहुंचा तो उसने देखा की वो तो वहां भी बैठकर चौकीदारी कर रहा है। ये सब देखकर कोतवाल दंग रह गया। उसने चौकीदार को बुलाया और पूछा कि तुम एक ही समय में दो जगह कैसे हो सकते हो, इस पर चौकीदार ने बोला मैं तो रामकथा सुन रहा था। मेरी जगह पर यहां भगवान हनुमान पहरा देते हैं। तब से इस मंदिर का नाम लगड़े की चौकी मंदिर पड़ गया।