Rahu Gochar 2026: 2026 में राहु बदलेंगे अपनी चाल, इन राशि वालों के जीवन में मचेगा तहलका

Rahu Gochar 2026: ज्योतिष दृष्टि से साल 2026 बहुत ही खास रहने वाला है। नये साल के ग्रह गोचर का असर सारी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। साल 2026 में राहु दो बार गोचर करेंगे। पहली बार 2 अगस्त 2026 को राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर 2026 को वे कुंभ से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु का ये गोचर कुछ राशि के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। वहीं कुछ राशि के जातकों के लिए हानिकारक भी साबित हो सकता है। आइए जाने 2026 का राहु गोचर किन राशि वालों के लिए मुसीबत ला सकता है।