टैरो राशिफल 4 दिसंबर 2025: पूर्णिमा का शुभ संयोग! इन 5 राशियों की चमक सकती है किस्मत, मिलेगा बड़ा धन लाभ

Tarot Card Reading 4 December 2025 : टैरो राशिफल 4 दिसंबर 2025: आज गुरुवार, 4 दिसंबर 2025, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। आज दत्तात्रेय जयंती, अन्नपूर्णा जयंती, त्रिपुर भैरवी जयंती, कार्तिगाई दीपम्, और मार्गशीर्ष पूर्णिमा का शुभ संयोग है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य देव वृश्चिक राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे। इस विशेष दिन पर, टैरो कार्ड्स के संकेत क्या कहते हैं? मेष राशि को पिता तुल्य व्यक्तियों के अनुभव का लाभ मिलेगा, वहीं वृषभ और सिंह राशि के जातक अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सफल रहेंगे। मिथुन राशि वालों को परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा, जबकि कुंभ राशि के जातक नकारात्मक विचारों से दूर रहने का प्रयास करें। आइए, टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल और क्या है आपके लिए खास।