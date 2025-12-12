Vastu Tips: फ्रिज के ऊपर पैसे रखने से हो सकते हैं कंगाल, इन जगहों पर भी कभी न रखें नोट

पंडित निलेश शांडिल्य के अनुसार, वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि, पैसों को तिजोरी में ही रखना चाहिए। इससे बरकत और धन संचय बना रहता है। साथ ही धन को व्यवस्थित रखने से मां लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार, पैसों को इधर-उधर रखने से बचना चाहिए। खासकर फ्रिज जैसी जगहों पर पैसा रखना दरिद्रता ला सकता है। ऐसे में भूल से भी फ्रिज पर खुले पैसे न रखें। पैसों को रखने के लिए यह स्थान सही नहीं माना जाता है। फ्रिज पर धन रखने से आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। ऐसा करने से घर के सभी सदस्यों को आर्थिक परेशानी आ सकती है। यह मानसिक शांति पर भी असर डाल सकता है।