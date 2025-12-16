2026 Prediction Mulank 6: मूलांक 6 वालों का कैसा रहेगा साल 2026 ? यहां जानें

नव वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही मूलांक 6 वालों के जीवन में कई शुभ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 बनता है। इस मूलांक के स्वामी शुक्र महाराज हैं, जिन्हें सौंदर्य, प्रेम, विलासिता, कला और आकर्षण का कारक माना जाता है।