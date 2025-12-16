16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

2026 Prediction Mulank 6: मूलांक 6 वालों का कैसा रहेगा साल 2026 ? यहां जानें

मूलांक 6 वालों के लिए साल 2026 प्रेम, धन, वैभव और प्रसिद्धि लेकर आ रहा है। शुक्र की कृपा से रिश्तों में मिठास, करियर में उन्नति और आर्थिक मजबूती देखने को मिलेगी। सही उपायों से यह साल जीवन बदलने वाला बन सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Astrodesk

image

Deepika Negi

Dec 16, 2025

मूलांक 6 (pc; gemini generated)

मूलांक 6 (pc; gemini generated)

नव वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही मूलांक 6 वालों के जीवन में कई शुभ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 बनता है। इस मूलांक के स्वामी शुक्र महाराज हैं, जिन्हें सौंदर्य, प्रेम, विलासिता, कला और आकर्षण का कारक माना जाता है।

2026 में मूलांक 6 वालों के लिए क्या है खास?

साल 2026 मूलांक 6 वालों के लिए परिवार, प्रेम और सुख-सुविधाओं के विस्तार का साल रहेगा। शुक्र की मजबूत स्थिति आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण लाएगी। लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में फिर से मिठास आएगी।

धन और करियर: खुलेगा सफलता का द्वार

आर्थिक दृष्टि से यह साल धन आकर्षित करने वाला साबित होगा। लग्जरी वस्तुओं में वृद्धि होगी और निवेश से लाभ के योग बनेंगे।

फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, होटल, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, विदेशी कंपनियों और लाइमलाइट से जुड़े लोगों को खास सफलता मिल सकती है। नाम, शोहरत और पहचान बढ़ेगी।

विवाह और पारिवारिक जीवन

जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए विवाह योग प्रबल हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और घरेलू माहौल सकारात्मक रहेगा।

स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन शुगर, त्वचा और हार्मोन से जुड़ी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। समय पर जांच और संतुलित जीवनशैली जरूरी रहेगी।

शुभ समय, रंग और मंत्र

-शुभ महीने: जून, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर

-शुभ दिन: शुक्रवार

-शुभ रंग: गुलाबी, चमकीला सफेद, मल्टी कलर

-शुभ मंत्र:

ॐ शुक्राय नमः

ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः

उपाय: शुक्र और लक्ष्मी को करें प्रसन्न

-मां लक्ष्मी की पूजा करें

-सफेद मिठाई और खीर में गुलाब जल मिलाकर भोग लगाएं

-गुलाबी वस्त्र, गुलाबी कमल अर्पित करें

-श्री सूक्तम का पाठ करें

-स्फटिक (White Crystal) या पिंक क्वार्ट्ज धारण करना शुभ रहेगा

ये भी पढ़ें

Vastu Tips : खूब कमाने के बाद भी जेब रहती है हमेशा खाली? पूजा घर में रख लें ये 2 मूर्तियां
वास्तु टिप्स
Is the 8th CPC coming?, How much will be my salary after the 8th Pay Commission?, When was the 8th Pay Commission implemented?, 8वीं सीपीसी आ रही है?, 8वें वेतन आयोग के बाद मेरा वेतन कितना होगा?, 8th Pay Commission salary calculator, 8th Pay Commission fitment factor, 8th CPC Pay matrix, How much salary increase in 8th Pay Commission, 8th Pay Commission salary structure pdf, 8th Pay Commission salary slab, 8th Pay Commission for pensioners, 8th CPC revised pay calculations,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 07:40 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / 2026 Prediction Mulank 6: मूलांक 6 वालों का कैसा रहेगा साल 2026 ? यहां जानें

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

लव मैरिज की इच्छा होगी पूरी!, रोजाना राम स्तुति का करें पाठ

Ram Stuti Lyrics and Benifits
धर्म और अध्यात्म

एकादशी को भूल से भी न खाएं चावल, माना जाता है मांसाहार

Ekadashi Par Chawal Kha Sakte Hai Ya Nahi
धर्म/ज्योतिष

Tarot Horoscope 16 December 2025 : आज का टैरो राशिफल: इन 5 राशियों को मिलेगी नई नौकरी और जबरदस्त धन लाभ, टैरो कार्ड्स ने दिए अहम संकेत

Tarot Horoscope 16 December 2025
राशिफल

Graha Shanti Upay : आपके जीवन की हर घटना पर 9 ग्रहों का कब्जा, कौन सा ग्रह आपको बना रहा है धनवान और कौन सा दे रहा है दुख?

Navgrah Effects on Life
धर्म/ज्योतिष

Shukra Gochar 2025: दिसंबर के महीने में साल का आखिरी शुक्र गोचर , इन राशि वालों की पलटेगी किस्मत

Shukra Gochar 2025
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.