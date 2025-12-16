2026 Prediction Mulank 6: मूलांक 6 वालों का कैसा रहेगा साल 2026 ? यहां जानें

मूलांक 6 (pc; gemini generated)
नव वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही मूलांक 6 वालों के जीवन में कई शुभ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 बनता है। इस मूलांक के स्वामी शुक्र महाराज हैं, जिन्हें सौंदर्य, प्रेम, विलासिता, कला और आकर्षण का कारक माना जाता है।
साल 2026 मूलांक 6 वालों के लिए परिवार, प्रेम और सुख-सुविधाओं के विस्तार का साल रहेगा। शुक्र की मजबूत स्थिति आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण लाएगी। लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्तों में फिर से मिठास आएगी।
आर्थिक दृष्टि से यह साल धन आकर्षित करने वाला साबित होगा। लग्जरी वस्तुओं में वृद्धि होगी और निवेश से लाभ के योग बनेंगे।
फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटी, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, होटल, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, विदेशी कंपनियों और लाइमलाइट से जुड़े लोगों को खास सफलता मिल सकती है। नाम, शोहरत और पहचान बढ़ेगी।
जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए विवाह योग प्रबल हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और घरेलू माहौल सकारात्मक रहेगा।
स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन शुगर, त्वचा और हार्मोन से जुड़ी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। समय पर जांच और संतुलित जीवनशैली जरूरी रहेगी।
शुभ समय, रंग और मंत्र
-शुभ महीने: जून, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर
-शुभ दिन: शुक्रवार
-शुभ रंग: गुलाबी, चमकीला सफेद, मल्टी कलर
-शुभ मंत्र:
ॐ शुक्राय नमः
ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः
उपाय: शुक्र और लक्ष्मी को करें प्रसन्न
-मां लक्ष्मी की पूजा करें
-सफेद मिठाई और खीर में गुलाब जल मिलाकर भोग लगाएं
-गुलाबी वस्त्र, गुलाबी कमल अर्पित करें
-श्री सूक्तम का पाठ करें
-स्फटिक (White Crystal) या पिंक क्वार्ट्ज धारण करना शुभ रहेगा
