Panchang 7 May : आज का पंचांग 7 मई 2026: शुभ मुहूर्त, राहुकाल, चौघड़िया, तिथि और राशिफल

दिशा शूल - आज दक्षिण दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 1.30 से 3.00 तक रहेगा.

तिथि – पंचमी तिथि दिन 10.14 तक होगी तदुपरान्त षष्ठी तिथि होगी ।

नक्षत्र – पूर्वाषाढा़ नक्षत्र सायं 6.46 तक रहेगा तदुपरान्त उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा ।

योग – साध्य योग रात्रि 1.59 तक रहेगा तदुपरान्त शुभ योग रहेगा ।

करण – तैतिल करण दिन 10.14 तक रहेगा तदुपरान्त गर करण रहेगा।

विशिष्ट योग – रवियोग सायं 6-46 से प्रारम्भ,

व्रत / दिवस विशेष – श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर जयंती, विवाह मुहूर्त उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में,

चन्द्रमा – आज रात्रि 1.26 तक धनु राशि में होगा तदुपरान्त मकर राशि में प्रवेश होगा