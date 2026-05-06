Brahma Muhurat Mantra: सुबह 4 से 5:30 के बीच करें इन मंत्रों का जाप, लाइफ में मिल सकती है सक्सेस

Brahma Muhurat Mantra: सुबह का समय सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का सबसे खास मौका भी माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 4:00 बजे से 5:30 बजे के बीच का समय, शास्त्रों में बेहद पवित्र बताया गया है। मान्यता है कि इस दौरान वातावरण शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है, जिससे मन, मस्तिष्क और आत्मा के बीच बेहतर तालमेल बनता है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान और मंत्र साधना न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि जीवन की बाधाओं को कम करने और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में भी सहायक हो सकता है।