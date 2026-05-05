Kalashtami 2026: भय, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति का दिन, जानें काल भैरव पूजा विधि से जुड़ी पूरी जानकारी

Kalashtami 2026 Date: कालाष्टमी हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, जो हर महीने भगवान काल भैरव की उपासना के लिए समर्पित होती है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली यह तिथि विशेष रूप से भय, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। इस दिन विधि-विधान से पूजा करने से जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं और मन में साहस बढ़ता है। मान्यता है कि काल भैरव की कृपा से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो सकता है। ऐसे में इस खास दिन पर सही पूजा विधि और नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है।