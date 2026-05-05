Bada Mangal Ke Upay: बड़ा मंगल : संकटमोचन दूर करेंगे हर बाधा, खुशहाली के लिए आज ही करें ये गुप्त उपाय

अगर जीवनसाथी के साथ अनबन रहती है, तो एक केले का पत्ता लें। चमेली के तेल में केसरिया सिंदूर मिलाकर उस पर एक त्रिकोण (Triangle) बनाएं। बीच में चमेली के तेल की शीशी और थोड़ा सिंदूर रखें। अवंति समुत्थं सुमेषानस्था धरनंदनं रक्त वस्त्रं समीदे" मंत्र का जाप करते हुए इसे हनुमान जी को अर्पित करें और बाद में पत्ते को जल में प्रवाहित कर दें। प्रेम की खुशबू वापस लौट आएगी।