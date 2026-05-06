Kalsarp Yog 2026: 11 मई से बन रहा खतरनाक योग, इन 4 राशियों पर मंडरा रहा संकट

महादेव की शरण: भगवान शिव काल के भी काल हैं। प्रतिदिन 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

दान का महत्व: शनिवार के दिन कोयला, नीले कपड़े या काले तिल का दान करें।

सर्प पूजन: धातु (तांबे या चांदी) के बने नाग-नागिन के जोड़े को बहते जल में प्रवाहित करना इस दोष को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है।

राहु-केतु मंत्र: 'ॐ रां राहवे नमः' और 'ॐ कें केतवे नमः' का नियमित जाप आपको मानसिक शांति देगा।