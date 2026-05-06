Daily Horoscope 7 May 2026: मिथुन और कन्या को मिलेगा फायदा, कर्क और मकर रहें संभलकर, जानें सभी 12 राशियों का भविष्यफल, लकी कलर और अंक

Today Horoscope 7 May 2026: 7 मई 2026 का दिन ग्रह-नक्षत्रों की खास स्थिति के चलते कई राशियों के लिए नए अवसर और बदलाव लेकर आ सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार सुबह 10:14 बजे तक पंचमी तिथि रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि का आरंभ होगा, जिससे दिन के प्रभाव में हल्का परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नक्षत्रों की स्थिति भी अहम रहेगी शाम 06:43 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज के अनुसार, कुछ राशियों को आज विशेष लाभ के संकेत मिल रहे हैं, जबकि कुछ को सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की सलाह दी गई है। ऐसे में आइए जानते हैं सभी 12 राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही लकी कलर और अंक भी।