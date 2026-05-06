Chandra Gochar: 7 मई रात 1:27 बजे चंद्रमा का मकर राशि में प्रवेश, 10 मई तक मिथुन, सिंह और कुंभ रहें सतर्क

Chandra Gochar in May: 7 मई 2026 की रात ठीक 1 बजकर 27 मिनट पर चंद्रमा धनु राशि से निकलकर शनि की राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। चंद्रमा का यह गोचर ज्योतिष के अनुसार काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शनि और चंद्रमा के बीच शत्रुता का संबंध है। ऐसे में इस बदलाव का असर कुछ राशियों पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, खासकर मानसिक स्थिति, सेहत और आर्थिक मामलों में। 7 मई से लेकर 10 मई तक का समय सावधानी और संतुलन के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। मिथुन, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान सोच-समझकर फैसले लेने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।