Chandra Gochar: 7 मई रात 1:27 बजे चंद्रमा का मकर राशि में प्रवेश, 10 मई तक मिथुन, सिंह और कुंभ रहें सतर्क

Moon Transit 7 may 2026 timing|Chatgpt
Chandra Gochar in May: 7 मई 2026 की रात ठीक 1 बजकर 27 मिनट पर चंद्रमा धनु राशि से निकलकर शनि की राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। चंद्रमा का यह गोचर ज्योतिष के अनुसार काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शनि और चंद्रमा के बीच शत्रुता का संबंध है। ऐसे में इस बदलाव का असर कुछ राशियों पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, खासकर मानसिक स्थिति, सेहत और आर्थिक मामलों में। 7 मई से लेकर 10 मई तक का समय सावधानी और संतुलन के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। मिथुन, सिंह और कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान सोच-समझकर फैसले लेने और सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।
मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेगा, जो अचानक बदलाव और मानसिक उतार-चढ़ाव का संकेत देता है। इस दौरान बेवजह की चिंताएं आपको घेर सकती हैं और छोटी-छोटी बातों को लेकर मन अशांत रह सकता है। काम के मामले में ध्यान भटक सकता है, इसलिए खुद को फोकस में रखने की जरूरत है। आर्थिक मामलों में भी जोखिम लेने से बचें खासकर अगर कोई नया निवेश करने का विचार है तो फिलहाल उसे टाल देना बेहतर रहेगा।
क्या करें
रोजाना कुछ समय योग या ध्यान के लिए निकालें। इससे मन शांत रहेगा और निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी। शिवलिंग पर जल अर्पित करना आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है।
सिंह राशि के लिए यह गोचर छठे भाव में हो रहा है, जो चुनौतियों और प्रतिस्पर्धा का भाव माना जाता है। ऑफिस में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है और सहकर्मियों के साथ तालमेल में कमी महसूस हो सकती है। कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपनी योजनाओं को ज्यादा शेयर करने से बचें। खर्चों में अचानक वृद्धि भी आपको परेशान कर सकती है।
क्या करें
बातचीत में संयम रखें और स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। हल्की-फुल्की बीमारी जैसे सर्दी-जुकाम से बचाव करें। दूध, चावल या सफेद वस्त्र का दान करना लाभकारी रहेगा।
कुंभ राशि वालों के लिए चंद्रमा द्वादश भाव में रहेगा, जो खर्च और हानि से जुड़ा होता है। इस दौरान पैसों का लेन-देन सोच-समझकर करें, क्योंकि अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। घर में किसी की तबीयत खराब होने पर भी खर्च बढ़ सकता है। यात्रा के दौरान कीमती सामान का खास ध्यान रखें, लापरवाही नुकसान दे सकती है।
क्या करें
मानसिक तनाव को कम करने के लिए नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करें। 10 मई के बाद धीरे-धीरे हालात बेहतर होने लगेंगे, इसलिए धैर्य बनाए रखें।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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