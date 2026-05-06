Chandra Gochar Makar Rashi : 7 मई से मिथुन, सिंह और कुंभ राशि वालों पर बढ़ेगा खर्च और तनाव, जानें बचाव के उपाय

चांद आपकी राशि के आठवें भाव में गोचर करेगा। यह भाव अचानक होने वाली घटनाओं और मानसिक गहरे विचारों का है।

क्या होगा असर: आप बेवजह की चिंताओं में घिर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा है।

सावधानी: निवेश (Investment) के मामलों में जल्दबाजी न करें। 10 मई तक करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा रिस्क लेना भारी पड़ सकता है।

उपाय: मन को शांत रखने के लिए योग करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें।