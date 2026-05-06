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Chandra Gochar Makar Rashi : 7 मई से मिथुन, सिंह और कुंभ राशि वालों पर बढ़ेगा खर्च और तनाव, जानें बचाव के उपाय

Chandra Gochar Makar Rashi : 7 मई को चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे मिथुन, सिंह और कुंभ राशि वालों की सेहत, खर्च और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। जानें ज्योतिषीय प्रभाव, सावधानियां और आसान उपाय।

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भारत

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Manoj Vashisth

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डा. अनीष व्यास

May 06, 2026

Moon Transit in Capricorn

Moon Transit in Capricorn : 7 मई से बदल रही है चंद्रमा की चाल, इन 3 राशियों पर मंडरा रहा है संकट (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Moon Transit in Capricorn : आकाश मंडल में ग्रहों की चाल कभी खुशियां लाती है, तो कभी अनचाही चुनौतियां। 7 मई की रात को एक ऐसी ही ज्योतिषीय घटना होने जा रही है, जो कुछ राशियों के लिए अलर्ट का सिग्नल है। दरअसल, चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो शनि देव की राशि है।

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में शनि और चंद्रमा की ऊर्जा एक-दूसरे से काफी अलग मानी जाती है। जब मन का कारक चंद्रमा, अनुशासन के देवता शनि के घर में जाता है, तो मानसिक और आर्थिक उथल-पुथल की संभावना बढ़ जाती है। 10 मई तक का समय खास तौर पर तीन राशियों के लिए संभलकर चलने वाला है।

इन 3 राशियों को रहना होगा सावधान

अगर आपकी राशि मिथुन, सिंह या कुंभ है, तो अगले कुछ दिन आपको अपनी जेब और सेहत दोनों पर कड़ी नजर रखनी होगी।

1. मिथुन राशि (Gemini): मानसिक शांति पर रखें फोकस

    चांद आपकी राशि के आठवें भाव में गोचर करेगा। यह भाव अचानक होने वाली घटनाओं और मानसिक गहरे विचारों का है।
    क्या होगा असर: आप बेवजह की चिंताओं में घिर सकते हैं। ऐसा लगेगा जैसे दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा है।
    सावधानी: निवेश (Investment) के मामलों में जल्दबाजी न करें। 10 मई तक करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा रिस्क लेना भारी पड़ सकता है।
    उपाय: मन को शांत रखने के लिए योग करें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

    2. सिंह राशि (Leo): ऑफिस की राजनीति से बचें

      सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा छठे भाव यानी शत्रु और रोग के घर में गोचर करेगा।

      क्या होगा असर: कार्यस्थल पर आपकी पीठ पीछे कोई साजिश रच सकता है। सहकर्मियों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। खर्चों की अचानक बढ़ोत्तरी बजट बिगाड़ सकती है।
      सेहत: इस दौरान आपकी इम्युनिटी थोड़ी कमजोर रह सकती है। सर्दी-खांसी जैसी छोटी दिक्कतों को भी इग्नोर न करें।
      उपाय: सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल या सफेद कपड़े का दान करना शुभ रहेगा।

      3.कुंभ राशि (Aquarius): बढ़ सकते हैं अनचाहे खर्चे

        आपकी राशि के लिए चंद्रमा बारहवें भाव (व्यय भाव) में जा रहा है। यह भाव नुकसान और अस्पताल के खर्चों का संकेत देता है।

        क्या होगा असर: परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर धन खर्च हो सकता है। यात्रा करते समय अपने सामान, फोन या वॉलेट का खास ख्याल रखें, चोरी या गुम होने का डर है।

        नौकरी: जो लोग नई जॉब तलाश रहे हैं, उन्हें थोड़े और इंतजार की जरूरत पड़ सकती है। 10 मई के बाद स्थिति सुधरेगी।
        उपाय: नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करें, इससे आने वाली बाधाएं कम होंगी।

        क्यों खास है यह गोचर?

        ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि को ठंडा और धीमा ग्रह माना जाता है, जबकि चंद्रमा चंचल और तेज है। जब ये दोनों मिलते हैं या एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो इसे विष योग जैसी स्थिति भी कहा जाता है (हालांकि यह पूर्ण विष योग नहीं है, फिर भी इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है)।

        अन्य रोचक तथ्य:

        मकर राशि का प्रभाव: मकर एक पृथ्वी तत्व की राशि है। यहां चंद्रमा का होना व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना देता है, जिससे भावनाओं में कमी आ सकती है।

        क्या करें: इस दौरान चांदी का टुकड़ा अपने पास रखना या चांदी के गिलास में पानी पीना मानसिक शांति दे सकता है।
        क्या न करें: 10 मई तक किसी को बड़ा कर्ज (Loan) देने से बचें, क्योंकि वह पैसा वापस आने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है।

        अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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        Adhik Maas 33 Deepak Upay

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        Grah Gochar

        Published on:

        06 May 2026 03:39 pm

        Hindi News / Astrology and Spirituality / Chandra Gochar Makar Rashi : 7 मई से मिथुन, सिंह और कुंभ राशि वालों पर बढ़ेगा खर्च और तनाव, जानें बचाव के उपाय

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