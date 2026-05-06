Garuda Purana: क्या बेटी कर सकती है अंतिम संस्कार? जानिए मुखाग्नि और पिंडदान पर धारणा और सच्चाई

Garuda Purana Niyam: सनातन धर्म में अंतिम संस्कार को अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र कर्तव्य माना गया है, जो आत्मा की शांति और आगे की यात्रा से जुड़ा होता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि यह जिम्मेदारी पुत्र को दी जाती है। लेकिन बदलते समय और परिस्थितियों में यह सवाल भी उठता है कि क्या बेटी यह कर्तव्य निभा सकती है। गरुड़ पुराण में इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। इन्हीं नियमों और मान्यताओं को समझना आज के समय में जरूरी हो जाता है।