Budh Disha Parivartan : बुध ग्रह बदलेंगे चाल: मिथुन, कन्या, तुला और मकर राशि वालों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

Budh Disha Parivartan, Mercury Transit 2026, Budh Gochar 2026 : ज्योतिष के मुताबिक, ग्रहों की चाल सीधे हमारे जीवन को प्रभावित करती है और जब बात बुध ग्रह की हो तो बस मानिए हरकत जरूर होती है खासकर बुद्धि और व्यापार में। इसी सिलसिले में 13 मई 2026 की रात 11:27 बजे एक बड़ा बदलाव होने वाला है। बुध ग्रह अपनी (Budh Gochar 2026) दिशा बदलकर उत्तर की ओर चल पड़ेंगे।