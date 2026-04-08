Shani Uday 2026 Effects : 22 अप्रैल 2026 से शनि उदय: इन 6 राशियों की बदलेगी किस्मत, मेहनत का मिलेगा पूरा फल

Shani Uday 2026 Effects : ज्योतिष में शनि को यूं ही कर्म का न्यायाधीश नहीं कहा जाता। यह ग्रह धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो जिंदगी के कई बंद दरवाजे खोल देता है। साल 2026 में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। 13 मार्च 2026 से शनि मीन राशि में अस्त था, यानी उसका असर पूरी तरह सामने नहीं आ रहा था। कई लोगों को लग रहा था कि मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहे। लेकिन अब इंतजार खत्म होने वाला है। 22 अप्रैल 2026, सुबह 4:49 बजे शनि मीन राशि में फिर से उदय होगा और यहीं से शुरू होगा असली बदलाव।